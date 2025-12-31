快訊

環境部公布114年空品有改善 明年鎖定幼兒園推空品新政策

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
環境部今天公布114年空品監測結果，並攜手中研院研究員龍世俊（左二）與中國醫藥大學教授楊禮豪（左一）分享氣候變遷對環境以及對國人健康影響，以及超細懸浮微粒監測方法。記者董俞佳／攝影
環境部今天公布114年空品監測結果，根據報告指出，統計至本月3日，114年全國細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度降至12.6 μg/m3，相較108年的16.2 μg/m3顯著改善；臭氧紅色警示日統計至本月23日，日數相對108年前維持約7成的改善幅度。大氣環境司長黃偉鳴表示，這顯示中央與地方共同推動空氣汙染防制政策有具體成效。

環境部今年發布「空氣品質政策白皮書」，推動跨部會建構校園空氣品質四層防護網，黃偉鳴表示，主要是針對鄰近工業區的學校強化空品管理、針對周邊道路劃設空維區，另外針對工業區進行空汙體檢並輔導工廠改善，透過燃料管制法規加強汙染源頭管理，加速高汙染車輛汰換及推動運具電動化等。

環境部今天公布114年空品監測結果，並攜手中研院研究員龍世俊與中國醫藥大學教授楊禮豪分享氣候變遷對環境以及對國人健康影響，以及超細懸浮微粒監測方法。

黃偉鳴表示，環境部目標2030年細懸浮微粒降到10µg/m³，2035年降到8µg/m³以下，因此明年將啟動第三期方案，攜手地方政府規劃空氣汙染防治方案，並持續推動校園空品四層防護。

黃偉鳴表示，尤其將在幼兒園導入診斷、監測與資料分析，提供幼兒園完整的監測報告，並透過輔導及獎勵制度，鼓勵幼兒園進行自主管理並進行認證，守護下一代的健康。

雖然臭氧8小時紅色警示站日數有大幅減少，中研院研究員龍世俊提醒，氣候變遷不僅帶來高溫與熱浪，更會透過改變大氣條件，加劇臭氧與 PM2.5等二次汙染物生成。即使一次汙染源已受管制，在高溫、低風速與大氣穩定度提高的情況下，汙染物仍可能累積、濃度上升，對空氣品質與民眾健康仍構成長期挑戰。對此，環境部表示，將透過監測、持續關注。

