彰化明年補助帶狀疱疹疫苗萬人接種 長者兩劑自付6000元

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府明年起啟動全國規模最大的帶狀疱疹疫苗補助計畫，國家預防接種諮詢委員會召集人、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎（左三）以及台大公共衛生學院教授陳秀熙（左二）今出席記者會，肯定彰化縣在成人健康防護上的跨出一大步。記者林敬家／攝影
帶狀疱疹引發的神經痛常讓患者痛不欲生，為減輕長者健康負擔，彰化縣政府明年起啟動全國規模最大的帶狀疱疹疫苗補助計畫，提供65歲以上長者（原住民55歲以上）接種疫苗。市價約2萬元的疫苗，在縣府補助下，民眾完成兩劑接種僅需自付6000元，預估明年可補助設籍縣內約1萬名長者，名額有限，額滿為止。

彰化縣長王惠美自己曾親身經歷帶狀疱疹的劇烈疼痛，深知其對生活品質的衝擊。她指出，帶狀疱疹造成的神經痛往往比皮疹本身更折磨人，許多長者因疫苗價格高昂而卻步。

為提升長者免疫防護力、降低重症與併發症風險，彰化縣此次自購2萬劑疫苗，提供設籍滿一年以上的1萬名長者完成兩劑完整接種，低收入及中低收入戶長者由縣府全額補助；一般長者僅需自付6000元，其餘費用由縣府吸收，明年1月20日起開放至各地衛生所臨櫃預約登記接種。

國家預防接種諮詢委員會召集人、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎今表，示帶狀皰疹會導致神經痛，而且與心血管疾病相關，包括中風、心肌梗塞還有失智等，帶狀疱疹疫苗的價值過去被低估，他也指出，國家疫苗諮詢委員會已將帶狀疱疹疫苗列為未來納入公費的項目，目前受限於財源，恭喜彰化縣跨出率先跨出第一步。

台大公共衛生學院教授陳秀熙也指出，現在新興研究顯示，接種帶狀疱疹疫苗可提升成人免疫力，並有助於降低心血管疾病風險約20%、失智機率約15%，維護身體健康並保障生活品質，這是全台在成人健康防護上的重要里程碑。

彰化縣府衛生局指出，縣內65歲以上人口已超過24萬人，占總人口20.29%。此次萬人接種補助計畫，不僅回應高齡化社會的健康需求，也象徵縣府推動「健康老化」政策的重要一步。此次施打的帶狀皰疹疫苗為2023年核准，已知副作用多屬輕微且暫時性，包括注射部位疼痛、疲勞、頭痛等。

