台北101跨年天公不作美 北市府疾呼：晚會不要撐傘請穿雨衣

台北市政府跨年晚會今晚登場，因應日前北捷中山商圈隨機攻擊案，北市府今晚維安規格升級。現場禁止攜帶物品，除毒品、刀、槍、械、爆裂物外，發光氣球、布條、橫幅影響視線的物品，也不建議攜帶。

另外，台北最High新年城2026跨年晚會即將在晚上7點正式展開，但外面天氣目前仍不穩定、持續下雨中，北市觀傳局指出，為了現場維安需求，以及避免影響他人視線，請大家進到晚會會場不要撐傘，穿著透明輕便雨衣。 張文犯隨機殺人案，台北市政府舉辦跨年晚會維安升級。記者李奕昕／翻攝

