冷氣團將至 農糧署籲農作物套袋、覆蓋防寒

中央社／ 台北31日電

中央氣象署預報，強烈大陸冷氣團明天元旦來襲。農糧署今天呼籲農友做好農作物防寒保暖措施，可採用套袋、覆蓋等方式。

農業部農糧署發布新聞稿，提出農作物防寒保暖建議，水稻育苗場（圃）可選擇避風處或設置防寒（風）牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布。

針對較不耐寒的蔬菜與瓜果類，農糧署建議設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，也可採畦溝灌水或葉面灑水方式，達到保溫防寒效果，已屆採收期蔬菜可及早採收，減少損失；花卉部分，除強化塑膠棚溫室等設施外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，有保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

果樹部分，農糧署說，應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期果園實施噴水或增施鉀肥，增加作物耐寒力，對於已達採收期者提早採收，尤其蓮霧、柑橘、番荔枝、棗及木瓜等；另外，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，更應留意氣溫狀況妥適防護，可於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。

農糧署提醒，若有受害的果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

農糧署說，已通報各地方政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，農友可主動向當地公所通報，由地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。

農糧署說，農業部已開發具有定位功能的「農產業天然災害現地照相APP」，讓農民拍攝當次災害的災損照片作為佐證文件，協助基層公所保存作物受損證據，以APP拍攝當次災害損失照片，並於公告受理期間內上傳農業部資料庫，且經基層公所認定損失率超過20%者，得免實地勘查，兼顧受災農民及時復耕與申請天然災害救助權益。

冷氣團 農糧署 災害

