元月3日來彰化芬園免費拔蘿蔔 有5萬根要自備大袋免得不夠裝
連辦6年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，元月3日上午9點30分將又在芬園寶藏寺前農地舉辦，芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，今年預定開放3公頃逾5萬根蘿蔔免費供民眾採摘，預估有5千人參加，但要自備大布袋裝蘿蔔，讓大家滿袋而歸，新的一年有「好采頭」。
芬園鄉農會在這次拔蘿蔔的宣很有趣，要大家自備「很大布袋」、「因為白蘿蔔會挖到你懷疑人生」、「一顆比一顆還胖」、「袋子太小只會留下遺憾」。
黃翊愷說，因為蘿蔔田土地鬆軟，很好拔，不必要唱起「嘿呦嘿呦拔蘿蔔」，只要先把蘿蔔的葉子由下往上束起來，然後握著葉柄與蘿蔔上方，左右搖一下，再用力垂直拔起來，這樣就能成功採收。
由於開放採摘蘿蔔的農田廣大，根據以往的經驗，根本無法管制人潮，很多民眾還未宣布開拔，就已蜂擁而上，索性開放自由採摘，除了一家大小來採外，有的帶著好幾個布袋，甚至成車來載，除了自吃外，有的則送親友，甚至用來醃漬。
黃翊愷呼籲民眾，拔的蘿蔔只要裝滿茄芷袋就好，好讓更多人可以同享蘿蔔的滋味，都有好采頭。大家拔完蘿蔔，還可以逛農民市集，參加DIY活動，當然也不要忘了到寶藏寺參拜，祈求新的一年平安如意。
