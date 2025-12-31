新北跨河煙火邁入第5年今晚登場 將施放3萬5520發煙火、長達13分14秒

2025新北跨河煙火將於晚上20時26分登場，時間長達13分14秒，此次也能看到少見的訂製煙火，以雙主場呈現，不論位於淡水或八里端，都能捕捉絕美煙火秀，高灘處整理10處最佳觀賞點，也提醒民眾多利用大眾運輸前往。

水利局長宋德仁今於市政會議專案報告，宋德仁表示，今晚20時26分登場的「閃耀新北 1314跨河煙火」，長達13分14秒 ，將施放高達3萬5520發精彩煙火。今年特邀曾操刀奧運的世界級法國團隊Groupe F親自操刀，以「萬花之河・冬之樂章」為主題，與即將完工的「淡江大橋」相互輝映，以璀璨光影勾勒並襯托出大橋獨特的建築美學。

宋德仁表示，此次更精選八重蕊、五彩瀑布、飛珠遊星等少見訂製煙火，將為民眾呈現震撼天際的藝術饗宴。 值得一提的是，今年跨河煙火特別於淡江大橋上、下游採取「雙主場」施放模式。不論身處淡水或八里，抬頭仰望即可同步捕捉零時差的絕美瞬間。

市長侯友宜表示，今年是第五年舉辦淡水跨河煙火，又碰上淡江大橋完工，所以擴大舉行，相信今天這場跨河煙火秀就像去年一樣迎來滿滿的人潮，同時在雙主舞台，我們有台日韓的巨星，包括我們的動力火車、日本的樋口愛，還有韓國的華莎，邀請民眾來共同欣賞。

高灘處長黃裕斌說明，建議民眾可至淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里側的左岸河濱 公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、十三行博物館、八里左 岸漫步廣場等10處最佳觀賞點欣賞煙火。並呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往 ，配合市府交通管制措施，相關活動與交通資訊請至活動官網查詢。

商品推薦