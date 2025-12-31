環境部明年起啟動PM0.1超細懸浮微粒監測 台北、台中、台南率先布建

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
環境部今天公布114年空品監測結果，並攜手中研院研究員龍世俊（左二）與中國醫藥大學教授楊禮豪（左一）分享氣候變遷對環境以及對國人健康影響，以及超細懸浮微粒監測方法。記者董俞佳／攝影
因應國際對超細懸浮微粒（PM0.1）健康風險的高度關注，環境部表示，明年起正式啟動 PM0.1 監測布局，目前已率先於台北、台中、台南三地布建環境部自有監測站，同步結合學術研究單位，在台北與高雄設置三站，共同展開研究型監測，象徵我國空氣品質監測正式邁入更精細階段，為我國未來空氣品質與健康政策建立關鍵科學基礎。

環境部今天公布114年空品監測結果，並攜手中研院研究員龍世俊與中國醫藥大學教授楊禮豪分享氣候變遷對環境以及對國人健康影響，以及超細懸浮微粒監測方法。

環境部報告指出，統計至本月3日，114年全國細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度降至12.6 μg/m3，相較108年的16.2 μg/m3顯著改善；臭氧紅色警示日統計至本月23日，日數維持約7成的改善幅度，環境部指出，這顯示中央與地方共同推動空氣汙染防制政策有具體成效。

今年是我國PM2.5監測邁入第20年，環境部表示，從明年元旦起，我國將正式啟動PM0.1監測，環境部大氣環境司長黃偉鳴表示，PM0.1 粒徑遠小於目前民眾熟知的PM10與PM2.5，同等重量下，一顆 PM10約相當於100萬顆PM0.1。由於顆粒極小，PM0.1更容易深入肺部甚至進入血液循環，被視為可能與心血管疾病、呼吸道疾病及長期健康風險高度相關的新興汙染物。

不同於過去以「每立方公尺重量濃度」為主要指標，黃偉鳴表示，PM0.1的監測將改採「顆粒數濃度」方式，並將空間尺度縮小至「每立方公分有多少顆粒」，監測與分析方法與現行空污指標截然不同。

空氣與民眾健康息息相關，黃偉鳴表示，此次 PM0.1 監測布局，除因應歐盟已宣布著手規範超細懸浮微粒外，也回應國內醫界與學界長期對健康暴露風險的關切。未來不僅是環境治理議題，更將與衛福部合作，納入疾病防治與健康風險評估架構，特別關注兒童、長者與敏感族群的暴露影響。透過監測可逐步釐清 PM0.1 的來源特性、時空分布與暴露情境，作為未來是否納入管制標準的重要依據。

此外，環境部也透露，PM0.1 的研究成果，將成為下一階段校園與幼兒園室內空氣品質改善的重要參考依據。由於幼童呼吸系統尚未成熟，對超細微粒更為敏感，相關數據將有助於後續診斷污染來源、改善通風與訂定防護指引。

黃偉鳴表示，PM0.1 監測不只是技術升級，未來將在累積足夠科學證據後，評估是否逐步納入制度性管理，與國際接軌，讓空氣品質改善真正回應健康需求。

下月26日環境部、衛福部雙部長將邀請總統府氣候變遷、健康、台灣兩個對策委員會召開聯席會議，黃偉鳴表示，屆時將討論空氣汙染與健康議題，將共同制定跨部會空氣汙染與疾病防治國家戰略，並推動幼兒園等等的校園空氣品質防護策略。

