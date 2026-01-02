每天跟機器人聊不完？日醫警告「AI症候群」高風險族群：精神狀態恐惡化

近年來ChatGPT、Gemini等AI迅速普及，不少人將其當作抒發情緒、排解孤獨，甚至諮詢心理困擾的對象。根據日媒Livedoor報導，日本YouTube頻道「生活に役立つメンタルヘルス」近日發布影片，邀請精神科醫師說明，過度依賴AI對話，反而可能對心理健康造成風險，並提出「AI症候群」的警訊。

精神科醫師指出，AI能夠冷靜整理資訊，對容易陷入負面思考的憂鬱症患者而言，確實有時能帶來類似治療的效果。但問題在於，當使用者長時間、過度沉浸於與AI的對話時，可能出現精神狀態惡化的情況。影片中提到，有人過度解讀AI回應的內容，誤以為其中隱含特別的訊息與指示，導致情緒異常高亢，出現躁鬱的反應；也有人深信AI的資訊，逐步發展成妄想幻覺。

醫師分析，「AI精神症」多半發生在原本精神狀態不穩定的人身上。由於聊天機器人設計成傾向肯定使用者、避免否定對方，容易讓人產生受到理解、協助的感覺，進而形成依賴。若使用者本身的思考已有偏差，這些想法反而可能進一步惡化。

至於常見的警訊，包含無意識地長時間聊天、逐漸對現實人際互動感到疏離，以及明顯的睡眠不足或壓力累積等。醫師也提醒，孤獨感強烈、生活作息失衡，或本身罹患思覺失調症等精神疾病者，都是較高風險族群。影片最後強調，AI只是根據程式「理解」人類的語言，並無法真正感受情緒。善用科技的同時，仍須保有人際互動與現實的連結，才不會讓方便的工具反而成為心理負擔。