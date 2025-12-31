快訊

迎接跨年元旦假期！台鐵加開41列次疏運

中央社／ 台北31日電
因應跨年晚會活動及元旦假期，台鐵公司規劃加開41列次疏運人潮。示意圖。聯合報系資料照
因應跨年晚會活動及元旦假期，台鐵公司規劃加開41列次疏運人潮，包括跨年散場後在北、中、南及宜蘭地區，全面加開區間車共25列次。

今天是2025年的最後一天，不少民眾已安排好晚上的跨年行程，台鐵也在臉書粉絲團公告，為讓民眾跨年玩得盡興，特別規劃加開班次。

其中，長途返鄉在今年12月31日、明年1月1日及1月4日加開東、西線及南半環自強號共16列次。跨年散場後在北、中、南及宜蘭地區，全面加開區間車共25列次。

根據台鐵公告跨年晚會散場加班車時刻表，為疏運旅客，加班車預計自明年元旦凌晨0時15分至3時25分間起陸續發車，其中自台北地區（台北或南港站）發車共8列次，加班車最晚發車時間為明年元旦凌晨3時25分從台北站出發，預計凌晨4時56分抵達新竹站。

