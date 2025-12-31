快訊

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

台中也有演唱會經濟！五月天、頑童接連登場 中捷運量成長40%

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
饒舌天團頑童MJ116今年11月1日在中捷松竹站舉辦快閃演唱會，當天運量成長超過40%。圖／台中市政府提供
饒舌天團頑童MJ116今年11月1日在中捷松竹站舉辦快閃演唱會，當天運量成長超過40%。圖／台中市政府提供

台中年末開始陸續舉辦大型演唱會，五月天12月27日起連唱6場，頑童將在1月底接續登場，台中捷運公司分別與2大天團合作，整合車站視覺設計、沉浸式互動體驗與旅遊票券等等，以松竹站為首，單日運量成長最高超過40%，旅遊票也在半個月內售出近5000張。

中捷公司表示，今年首度與頑童MJ116跨界合作，在重點車站設置Q版人形立牌、月台門貼、車站廣播與互動螢幕等等，11月1日頑童在松竹站舉辦快閃演唱會，當日運量4187人次，是今年單日最高，與同年度假日相比，成長43%。

中捷公司也與12月底登場的五月天演唱會連明行銷，在松竹站外牆掛上巨幅主視覺帆布，頂樓設置大型「菜頭粿」與喵星人氣模，站內閘門、階梯與旅客詢問處都融入五月天元素，列車進站時播放五月天經典歌曲「第二人生」，讓旅客上車後彷彿進入五月天的音樂世界。

中捷公司同步推出專屬明信片集章活動，結合旅遊票，12月16日活動啟動，半個月以來全線總運量較去年同期上升12.4%，4個活動車站平均運量成長19.9%，松竹站更增加26.4%；搭配集章活動的旅遊票銷售量眼，已經售出近5000張，幾乎追平去年的整年銷量。

中捷公司總經理朱來順表示，捷運既是大眾運輸工具，也乘載城市文化與流行能量，這次與2大天團的跨界合作，是中捷行銷的重要突破，成功將演唱會經濟轉化為實際的運量成長；中捷未來會持續深化軌道經濟、城市行銷與智慧交通的策略，打造兼具效率、體驗與公共魅力的大眾運輸。

中捷公司近期與五月天、頑童2大天團合作，成功將演唱會經濟轉化為實際運量，也帶動旅遊票銷售。圖／台中市政府提供
中捷公司近期與五月天、頑童2大天團合作，成功將演唱會經濟轉化為實際運量，也帶動旅遊票銷售。圖／台中市政府提供

台中捷運 演唱會 捷運公司

延伸閱讀

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

日本超人氣VTuber加賀美ハヤト舉辦首場LIVE演唱會　威秀零秒差直播

台南跨年「帳棚族」提前卡位 最狂粉絲從耶誕演唱會就沒離開

五月天阿信唱一半 大咖天后踢館！軋舞掀高潮「跳起來很浪」

相關新聞

一圖看跨年夜及元旦曙光天氣 元旦首波強烈大陸冷氣團南下「低溫探10度」

今晚是跨年夜，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天受東北季風影響，北部及東北部比較濕冷，今明北東陰雨、北海岸及雙北山區大雨...

雪季山難頻傳「玉山線暫停單攻」 玉管處：元旦起高海拔管制 　

近日冷氣團來襲，高山降雪，雪山還發生登山隊因大雪失溫受困，造成2死。玉山國家公園管理處今天公告，自115年1月1日起至3...

食藥署揪農藥殘留！ 知名火鍋店築間、涮乃葉蔬菜不合格 50嵐金桔違規

衛福部食藥署與地方衛生局合作執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出多間餐飲名店使用蔬果農藥超標。築間火鍋...

春節離島航線第2波加班機「澎湖、金門再釋1.2萬座位」下周二開放訂票

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今宣布，針對目前需求較高的航線規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6514個座位、...

錯誤飲食習慣恐埋20年「肝癌」炸彈 震撼研究：細胞為存活自我退化

2025年的最後一天，許多人早已訂好跨年大餐，炸物與汽水是不少人的元旦標配，偶爾吃能讓心情放鬆，不過如果「長期吃太多」，恐怕造成身體負擔。根據新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼表示，長期攝取「高脂飲食」，肝細胞為了活下去會選擇「自我退化」變成癌症。

元月3日來彰化芬園免費拔蘿蔔 有5萬根要自備大袋免得不夠裝

連辦6年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，元月3日上午9點30分將又在芬園寶藏寺前農地舉辦，芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，今年預定開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。