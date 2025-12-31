台中也有演唱會經濟！五月天、頑童接連登場 中捷運量成長40%

台中年末開始陸續舉辦大型演唱會，五月天12月27日起連唱6場，頑童將在1月底接續登場，台中捷運公司分別與2大天團合作，整合車站視覺設計、沉浸式互動體驗與旅遊票券等等，以松竹站為首，單日運量成長最高超過40%，旅遊票也在半個月內售出近5000張。

中捷公司表示，今年首度與頑童MJ116跨界合作，在重點車站設置Q版人形立牌、月台門貼、車站廣播與互動螢幕等等，11月1日頑童在松竹站舉辦快閃演唱會，當日運量4187人次，是今年單日最高，與同年度假日相比，成長43%。

中捷公司也與12月底登場的五月天演唱會連明行銷，在松竹站外牆掛上巨幅主視覺帆布，頂樓設置大型「菜頭粿」與喵星人氣模，站內閘門、階梯與旅客詢問處都融入五月天元素，列車進站時播放五月天經典歌曲「第二人生」，讓旅客上車後彷彿進入五月天的音樂世界。

中捷公司同步推出專屬明信片集章活動，結合旅遊票，12月16日活動啟動，半個月以來全線總運量較去年同期上升12.4%，4個活動車站平均運量成長19.9%，松竹站更增加26.4%；搭配集章活動的旅遊票銷售量眼，已經售出近5000張，幾乎追平去年的整年銷量。

中捷公司總經理朱來順表示，捷運既是大眾運輸工具，也乘載城市文化與流行能量，這次與2大天團的跨界合作，是中捷行銷的重要突破，成功將演唱會經濟轉化為實際的運量成長；中捷未來會持續深化軌道經濟、城市行銷與智慧交通的策略，打造兼具效率、體驗與公共魅力的大眾運輸。 中捷公司近期與五月天、頑童2大天團合作，成功將演唱會經濟轉化為實際運量，也帶動旅遊票銷售。圖／台中市政府提供

