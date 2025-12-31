快訊

家屬忍痛成全展現大愛 嘉基器官捐贈為40人續命

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
腦死不等於終結，嘉基器捐為40人續命。圖／嘉義基督教醫院提供
腦死不等於終結，嘉基器捐為40人續命。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義有名中年男子在腦死後完成器官與組織捐贈，整體評估將造福超過40名病人，為數十個家庭帶來重生希望。嘉義基督教醫院副院長、器官移植管理委員會主任委員楊正三說，一個生命的終點，可以成為數十個家庭的希望起點，家屬以無私選擇，讓愛跨越生死延續。

這名中年男子日前因路倒被發現時已無生命跡象，緊急送醫搶救後雖恢復生命徵象，最終仍判定腦死。嘉基醫療團隊在家屬抵達後說明病況與後續處置，並探詢器官捐贈意願，男子的姊、弟在萬分不捨中，經過深思討論，決定捐出可用器官，盼能幫助更多等待重生的病人。

經專業醫療評估，男子成功捐出肝臟、兩顆腎臟，以及皮膚與骨骼組織，整體評估將有超過40名病人因此受惠。楊正三表示，這次捐贈讓多名重症病人即時獲得移植機會，後續皮膚與骨骼組織的臨床運用，也能協助更多患者完成治療，讓失去轉化為延續的希望。

楊正三說，目前肝臟與腎臟移植手術皆已順利完成，受贈者術後恢復狀況良好，正逐步邁向穩定；皮膚與骨骼組織已完成保存，待有合適受贈者提出申請後，將持續發揮醫療助人的價值。

嘉基社工室主任李雯表示，器官捐贈往往發生在家屬最悲痛的時刻，卻也是最能展現人性光輝的選擇。家屬在短時間內做出無私決定，讓原本終止的生命，以不同形式延續，形成利他助人的善意循環。

嘉基醫師蔡廷謙說，皮膚捐贈可用於燒燙傷或大面積創傷患者，協助傷口修復並降低感染風險；骨骼組織則可應用於重大外傷、腫瘤、骨鬆或退化性疾病患者，對臨床治療具有關鍵助益。

嘉基表示，器官捐贈是每個人都能提前思考並與家人溝通的重要生命課題，透過生前表達意願與完成註記，不僅能減輕家屬在關鍵時刻的抉擇壓力，也讓生命的終點，成為他人重生與康復的起點。

一人善行助40人，嘉基完成器官與組織捐贈，示意圖。圖／嘉義基督教醫院提供
一人善行助40人，嘉基完成器官與組織捐贈，示意圖。圖／嘉義基督教醫院提供
器官捐贈讓死亡不是終點，而是生命另一種形式的延續。圖／嘉義基督教醫院提供
器官捐贈讓死亡不是終點，而是生命另一種形式的延續。圖／嘉義基督教醫院提供

器官捐贈 病人

