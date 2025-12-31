星宇航空開航台中-東京航線 每周4班明年3月30日啟航
星宇航空今宣布，2026年3月30日將正式開航「台中-東京」航線，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班，新航線將以Airbus A321機型執飛，每周4班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇，也將深化台中作為區域國際門戶的角色。
星宇航空台中-東京航線將由A321機型執飛。星宇航空目前從台中可直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，明年2月13日起也將開航宮古島，未來將持續以旅客需求為核心，深化台中航網布局，打造更貼近中部旅客的國際航線選擇，從台中出發連結世界。
星宇航空執行長翟健華表示，台中擁有穩定且成熟的國際客源，長期以來中部旅客多需北上桃園搭機前往東京，此次開航台中-東京航線，大幅降低旅客的交通與時間成本，讓「台中出發」成為更直覺、舒適的選擇，享受台中直飛東京所帶來的效率與便利。
星宇航空表示，2026年3月30日將ㄧ正式開航「台中-東京」航線，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班，連結中台灣與日本首都圈，新航線將以Airbus A321機型執飛，每周4班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇，也將深化台中作為區域國際門戶的角色。
為滿足中部市場對日本團體旅遊的高度需求，星宇航空也攜手旅行社業者推出多元化的台中-東京團體行程，以東京為核心起點，延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，涵蓋東京市區、東京迪士尼度假區，以及深受旅客喜愛的近郊與跨區路線，包含富士山、河口湖、輕井澤、橫濱等地，5天4夜最低價3萬6500元起，行程詳情請洽可樂旅遊、東南旅遊、雄獅旅遊等各大旅行業者。
此外，為歡慶新航線開航，星宇航空同步推出聯名卡專屬優惠：首次申辦「玉山星宇航空聯名卡」正卡，並符合新卡首刷禮資格者，加贈3000哩程，讓旅客從訂票、搭機到累積里程一次到位，為下一趟旅程提前布局。
