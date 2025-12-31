快訊

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

星宇航空開航台中-東京航線 每周4班明年3月30日啟航

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
從台中出發東京，以東京為核心起點，可延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，包括富士山、輕井澤、橫濱等地。圖／星宇航空提供
從台中出發東京，以東京為核心起點，可延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，包括富士山、輕井澤、橫濱等地。圖／星宇航空提供

星宇航空今宣布，2026年3月30日將正式開航「台中-東京」航線，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班，新航線將以Airbus A321機型執飛，每周4班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇，也將深化台中作為區域國際門戶的角色。

星宇航空台中-東京航線將由A321機型執飛。星宇航空目前從台中可直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，明年2月13日起也將開航宮古島，未來將持續以旅客需求為核心，深化台中航網布局，打造更貼近中部旅客的國際航線選擇，從台中出發連結世界。

星宇航空執行長翟健華表示，台中擁有穩定且成熟的國際客源，長期以來中部旅客多需北上桃園搭機前往東京，此次開航台中-東京航線，大幅降低旅客的交通與時間成本，讓「台中出發」成為更直覺、舒適的選擇，享受台中直飛東京所帶來的效率與便利。

星宇航空表示，2026年3月30日將ㄧ正式開航「台中-東京」航線，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班，連結中台灣與日本首都圈，新航線將以Airbus A321機型執飛，每周4班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇，也將深化台中作為區域國際門戶的角色。

為滿足中部市場對日本團體旅遊的高度需求，星宇航空也攜手旅行社業者推出多元化的台中-東京團體行程，以東京為核心起點，延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，涵蓋東京市區、東京迪士尼度假區，以及深受旅客喜愛的近郊與跨區路線，包含富士山、河口湖、輕井澤、橫濱等地，5天4夜最低價3萬6500元起，行程詳情請洽可樂旅遊、東南旅遊、雄獅旅遊等各大旅行業者。

此外，為歡慶新航線開航，星宇航空同步推出聯名卡專屬優惠：首次申辦「玉山星宇航空聯名卡」正卡，並符合新卡首刷禮資格者，加贈3000哩程，讓旅客從訂票、搭機到累積里程一次到位，為下一趟旅程提前布局。

星宇航空台中-東京航班時刻表。圖／星宇航空提供
星宇航空台中-東京航班時刻表。圖／星宇航空提供
東京是台灣觀光客主要往來城市之一，台中直飛東京將為中部旅客帶來效率與便利性。圖／星宇航空提供
東京是台灣觀光客主要往來城市之一，台中直飛東京將為中部旅客帶來效率與便利性。圖／星宇航空提供
台中-東京將以Airbus A321機型執飛，每週四班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇。圖／星宇航空提供
台中-東京將以Airbus A321機型執飛，每週四班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇。圖／星宇航空提供
3月30開航台中-東京航線緊接日本櫻花季節，星宇航空呼籲旅客及早安排行程。圖／星宇航空提供
3月30開航台中-東京航線緊接日本櫻花季節，星宇航空呼籲旅客及早安排行程。圖／星宇航空提供

東京 星宇

延伸閱讀

今年營運繳佳績…華航、長榮航年終 六個月起跳

航空明年展望樂觀 三大關鍵

廖家儀首任製片揪「舞友」客串 東京影后跪地膝蓋流血

猜中10萬元機票免費送！ 星宇航空「首條歐洲航線」5選1　跨年看101光雕搶抽機票

相關新聞

一圖看跨年夜及元旦曙光天氣 元旦首波強烈大陸冷氣團南下「低溫探10度」

今晚是跨年夜，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天受東北季風影響，北部及東北部比較濕冷，今明北東陰雨、北海岸及雙北山區大雨...

雪季山難頻傳「玉山線暫停單攻」 玉管處：元旦起高海拔管制 　

近日冷氣團來襲，高山降雪，雪山還發生登山隊因大雪失溫受困，造成2死。玉山國家公園管理處今天公告，自115年1月1日起至3...

食藥署揪農藥殘留！ 知名火鍋店築間、涮乃葉蔬菜不合格 50嵐金桔違規

衛福部食藥署與地方衛生局合作執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出多間餐飲名店使用蔬果農藥超標。築間火鍋...

春節離島航線第2波加班機「澎湖、金門再釋1.2萬座位」下周二開放訂票

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今宣布，針對目前需求較高的航線規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6514個座位、...

錯誤飲食習慣恐埋20年「肝癌」炸彈 震撼研究：細胞為存活自我退化

2025年的最後一天，許多人早已訂好跨年大餐，炸物與汽水是不少人的元旦標配，偶爾吃能讓心情放鬆，不過如果「長期吃太多」，恐怕造成身體負擔。根據新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼表示，長期攝取「高脂飲食」，肝細胞為了活下去會選擇「自我退化」變成癌症。

元月3日來彰化芬園免費拔蘿蔔 有5萬根要自備大袋免得不夠裝

連辦6年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，元月3日上午9點30分將又在芬園寶藏寺前農地舉辦，芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，今年預定開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。