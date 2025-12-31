元旦後冷氣團報到 上山跨年山友需牢記333原則「撤退」保命

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
雪季登山面對冰、雪、岩地形和低溫環境難度較春、夏、秋季大增，山友需認真對待，遇到困難地形或惡劣天氣要及時「撤退」保命。圖／雪管處提供
雪季登山面對冰、雪、岩地形和低溫環境難度較春、夏、秋季大增，山友需認真對待，遇到困難地形或惡劣天氣要及時「撤退」保命。圖／雪管處提供

雪霸國家公園高山地區近日發生連兩起山難，有2名山友因失溫喪生，鑒於氣象署預估又有一波冷氣團將在元旦期間到來，適逢登山客上山賞雪熱潮，雪霸國家公園管理處呼籲，雪方落下，2個生命就因失溫而遺落在雪山西稜了，元旦要登山的，請謹慎再謹慎，別讓憾事再發生。

雪管處強調，對於本月26、27日，各有一名男性山友分別於匹匹達山區及博可爾草原山區失溫死亡事件，完整且客觀的山難調查說明尚未出爐，請大家先不要膝反射式地要救難付費或浪費社會資源，但發生憾事後需更謹慎。

依據中央氣象署的天氣預報，元旦夜過後，又會有冷氣團報到，各地氣溫將明顯下降，有規畫到雪霸園區登山跨年的民眾，務必做好相關的雪地攀登準備與保暖工作，雪霸115年的雪季管理與服務也正式開始，將會安排人員在熱門登山路線山口柔性檢查裝備與雪攀注意事項說明，請民眾多加配合。

雪管處表示，冬季登山，請山友需牢記333原則（3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3個星期不進食，將有生命危險），其中最重要的為做好保暖避免失溫，預防失溫遠比治療失溫來的重要，包括洋蔥式穿法、主動與被動體外回溫、避免衣物潮濕、避免風寒效應等等，皆為上山前必做的功課。

另外，雪季登山環境相對困難，冰、雪、岩地形和低溫環境難度較春、夏、秋季大增，山友需認真對待雪季登山活動，遇到困難地形或惡劣天氣要做撤退抉擇很困難，但必得「撤退」保命。

