台北101跨年夜三重挑戰...蔣萬安下令：最高標準確保萬無一失

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府最大型跨年活動登場，北市長蔣萬安本周市政會議提到，今年跨年台北市有三重挑戰，對市府來說是一次重要實戰檢驗。他要求不只是窗口進駐應變，所有相關局處都須全面到位，首長一律待命。本報資料照片
今晚跨年夜，也是1219隨機攻擊事件後，北市府最大型跨年活動登場，北市長蔣萬安本周市政會議提到，今年跨年台北市有三重挑戰，對市府來說是一次重要實戰檢驗。他要求不只是窗口進駐應變，所有相關局處都須全面到位，首長一律待命。

蔣萬安說，除守好各自的責任區，市府各局處也要跨局處協作，橫向聯絡，保持暢通，確保所有狀況都能即刻清楚掌握，立即應對。所有局處也務必逐項確認，按照最高標準確保萬無一失，請各位首長再辛苦兩天。

由於今天是2025最後一天，近期市府經歷1219隨機攻擊案、還有地震等，蔣萬安也在市政會議為同仁加油打氣，表示這一年來大家都辛苦了，「今天就是跨年夜，希望大家一起再辛苦兩天，共同為2025年劃下一個平安、圓滿、笑中有淚的句點。」尤其這段時間，警察同仁特別辛苦，忙得人仰馬翻，請警察局長李西河讓同仁們再辛苦幾天，「一起平安跨年」。

尤其今年跨年，除市府跨年晚會、蔡依林的演唱會、還有元旦路跑等大型活動。同時段多人潮、跨場域、三重挑戰，蔣要求所有相關局處都必須全面到位，首長一律待命。

另外，2025年進到尾聲，蔣萬安也感謝各局處的努力，讓台北市年末的活動非常的豐富跟精彩。即將到來的跨年晚會，市府邀請到睽違12年回到台灣表演的韓國傳奇女團KARA，為了迎接KARA，觀傳局也規劃了四大應援版面和兩天的捷運站限定播音，受到很大的迴響。

他還看到有粉絲說要從韓國香港來台北跨年。不只如此，明年的1月2號，韓國人氣女團BABYMONSTER也將來到台北小巨蛋開唱。台北市政府也同樣規畫一系列城市應援，包含觀光景點、打卡點、限定捷運列車塗裝和貓纜車纜車廂，以及小巨蛋周邊的一系列應援等。

蔣說，謝謝各局處，包括觀傳局、北捷公司等一起投入城市行銷的行列。明年還有一連串在臺北大巨蛋舉行的金唱片，TWICE等知名演唱會，期許各局處可以更貼近粉絲，為大家帶來精彩的城市應援。

