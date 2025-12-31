快訊

AI走入臨床第一線 醫界聚焦精準醫療的治理與法治挑戰

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
「2025台灣人工智慧及精準醫療之發展暨法治論壇」，聚焦AI醫療治理、法律責任與健康數據新挑戰。圖／國泰醫院提供
「2025台灣人工智慧及精準醫療之發展暨法治論壇」，聚焦AI醫療治理、法律責任與健康數據新挑戰。圖／國泰醫院提供

人工智慧快速發展，全球醫療也從傳統模式轉型，未來看病不再需要漫長等待，由AI精準安排就診時間，個人化病歷輔助醫生診斷與治療。國泰醫院近年積極推動數位轉型，日前舉辦「2025台灣人工智慧及精準醫療之發展暨法治論壇」，探討AI技術快速進入臨床後所衍生的治理模式、法律責任等挑戰。

國泰醫院院長簡志誠表示，AI發展與應用正快速改變當前醫療服務樣態，而科技應用也帶來治理、法律責任與資料運用等重要課題。如何在創新發展與病人權益、醫療專業及法治保障之間取得平衡，是醫療機構與社會共同面對的挑戰。

台大公共衛生學院教授陳秀熙以「精準醫療人工智慧治理模式」為主題，說明AI模型在公共衛生與臨床應用中的深度學習思維，以及如何建立個人化風險評估模式，並延伸探討元宇宙醫療隱私與安全需求。精準醫療運用在癌症與慢性病預防，能提早辨識高風險族群，有助於及早介入。

雲象科技董事長葉肇元分享「醫療AI開發及應用之法律相關議題」，從產業實務角度分析AI產業從研發、落地應用期間之挑戰，並就台灣與英國特種個資使用及法規限制進行比較。

台北市立萬芳醫院實證醫學中心主任陳杰峰分享「動態實證臨床指引之發展」，以實務案例說明如何將最新實證即時導入臨床決策，並以「持續監測證據」及「快速更新建議」做成常態流程的指引。

政治大學助理教授劉汗曦以「台灣健康數據治理的現況與挑戰」為題，解析資料共享、隱私保護與法制設計的難題，應透過信任及透明原則作為數據治理關鍵。跨界、跨領域的交流，為未來相關政策與制度發展，提供具體而務實的建議，將醫療模式從「治療」往前推進到「預防」。

臨床 法律

