中捷攜手頑童五月天行銷 帶動運量、旅遊票銷售成長

台中捷運公司表示，近期攜手饒舌團體頑童MJ116與樂團五月天，透過車站視覺設計及旅遊票整合行銷，打造「演唱會經濟」，不僅帶動運量，也讓多元支付與旅遊票使用量成長。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，今年與頑童MJ116合作，在松竹站設置Q版人形立牌、月台門貼、車站廣播與互動螢幕等行銷元素，吸引大量年輕族群進站拍照打卡。

11月1日，頑童更搭乘捷運到松竹站舉辦快閃演唱會，松竹站當日運量達4187人次，創下114年度該站單日最高紀錄，較同年度假日平均運量成長43%，顯示流行音樂文化對大眾運輸的吸引力。

中捷公司說明，五月天聯名行銷規模再提升，松竹站除外牆換上巨幅主視覺帆布，頂樓還設置巨型吉祥物「菜頭粿」，成為社群平台上打卡新地標；站內從閘門、階梯到旅客詢問處全面融入五月天元素，並推出彩繪列車等。

此外，中捷同步推出專屬明信片集章活動，結合旅遊票銷售，掀起民眾搭捷運集章熱潮。中捷統計，自12月16日活動啟動後，全線總運量較去年同期成長12.4%，4個活動車站平均運量成長19.9%，旅遊票已售出近5000張。

中捷公司總經理朱來順表示，捷運不僅是城市的大眾運輸工具，更是承載城市文化與流行能量的重要載體。此次跨界合作，是中捷行銷策略的一大突破，成功將演唱會經濟轉化為運量成長，同時推動多元支付與智慧交通服務的實際使用，讓中捷品牌更年輕、更有話題性。

