開燈睡覺要注意！研究示警：恐增心血管風險

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】晚上開燈入睡，小心引發心血管疾病！美國健康研究指出，長期處於明亮的夜間環境會干擾晝夜節律，進而引發大腦壓力反應與動脈發炎，並增加中風、心臟衰竭及心血管疾病風險。專家建議，透過減少室內外光污染與保持房間黑暗，是預防心臟症狀的重要策略。

夜間人造光傷心臟

《SciTechDaily》報導，美國心臟協會科學會議上的研究指出，在夜間過度暴露在人造光之下，將會增加大腦壓力活動、動脈發炎和心臟病的風險，即使是輕微光照增強也可能對心血管健康造成長期影響。然而，在現代城市環境中幾乎無法遠離夜間光害。

研究中，科學家將腦部影像技術與衛星數據結合，並發現一條可能將夜間光照與心臟病聯繫起來的生物學路徑。哈佛醫學院講師阿波哈舍姆表示，光污染在環境中非常普遍，但人們對其如何影響心臟知之甚少，透過兩種影像技術的結合，可以測量腦部壓力活動和動脈炎症。

結果顯示，夜間暴露於較高水平人造光的人們，其大腦中的壓力活動會增強，血管發炎程度加劇，重大心血管事件的風險也更高。另外，隨著光照強度的增加，心臟病的風險也穩定上升。

白天光照有益健康

《醫學新聞》報導，這項研究強調夜間人造光是心血管疾病的潛在風險因素，並凸顯了保持夜晚黑暗環境的重要性。然而，白天增加光照可透過增強晝夜節律促進心血管健康，因此需要充足的日光照射。

阿波哈舍姆表示，未來希望將這項研究擴展到更大規模、更多樣化的人群，並測試減少夜間光照的干預措施，以探索減少光照如何改善心臟健康。

