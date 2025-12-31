春節離島航線第2波加班機「澎湖、金門再釋1.2萬座位」下周二開放訂票

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今宣布，針對目前需求較高的航線規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6514個座位、金門5624個組位，總計提供1萬2138個座位數，並將於2026年1月6日（周二）晚間6時起統一開放訂位。

2026年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）先前已陸續於12月9日至11日起開放正班機及第一波加班機訂位。

民航局指出，為因應民眾春節返鄉及旅遊需求，航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6514個座位數，金門航線提供5624個座位數，總計提供1萬2138個座位數。

為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，透過電話訂位的旅客應於訂票後3日內完成開票，例如1月6日訂票者，應於1月8日16時前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段2026年2月13日至2月18日台灣出發往離島方向，以及2026年2月18日至2月23日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，讓有限的空運資源獲得更有效利用。

退票期限規定為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局表示，發現於連續假期仍有旅客訂位未搭乘現象，由於春節期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，如不欲搭機，也請盡早取消機位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

春節期間尖峰日期及時段的航班需求大，離峰時段及反向的航班多仍有空位，為省去民眾訂位及等待候補機位的時間與辛勞，民航局建議，民眾在無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段航班；另也建議居住本島的家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，也可避開擁擠人潮。

商品推薦