快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

聽新聞
0:00 / 0:00

一圖看跨年夜及元旦曙光天氣 元旦首波強烈大陸冷氣團南下「低溫探10度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
元旦起強烈大陸冷氣團南下，周五（2日）、周六（3日）最冷，低溫探10度。本報資料照片
元旦起強烈大陸冷氣團南下，周五（2日）、周六（3日）最冷，低溫探10度。本報資料照片

今晚是跨年夜，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天受東北季風影響，北部及東北部比較濕冷，今明北東陰雨、北海岸及雙北山區大雨，其他各地天氣穩定，但入夜氣溫也會下降有涼意，要注意防風保暖。元旦起強烈大陸冷氣團南下，周五（2日）、周六（3日）最冷，低溫探10度。

謝佩芸指出，今起受東北季風影響，北方冷高壓也蓄勢待發，會逐漸南下，元旦起會逐漸影響台灣。今北部及東北部雲量比較多，北台灣比較容易下雨。今起到未來幾天，桃園以北及宜蘭容易下雨，尤其基隆、北海岸及東北部及雙北山區降雨比較明顯且持續，今天會有局部大雨出現。

至於桃竹苗及花蓮到台東雲量比較多，偶爾會出現局部及零星雨，降雨時間不長，中南部大致天氣穩定，但中南部山區偶爾會有零星短暫雨，今起到周五降雨趨勢差不多，北部及東北部容易下雨。到周六周日水氣減少，西半部地區即大台北西測及桃園以南降雨明顯緩和，東半部降雨也變少一些。

氣溫方面，謝佩芸指出，北台灣今天白天高溫約18度，中南部仍有24度，今天入夜之後都有涼意。元旦之後受強烈大陸冷氣團影響，氣溫會明顯下降，北台灣白天氣溫不會明顯回升且愈晚愈冷，其他各地白天仍有20度，但入夜之後氣溫也會明顯下降。周五各地氣溫明顯下降，到周六清晨是最冷的時候，北部約只有10度。氣溫周日回升，下周一另一波冷氣團再報到。

至於跨年夜與元旦曙光天氣，謝佩芸說，北東雲雨攪局，中南金澎有望見曙光。中部以北、宜蘭14-17度，北台灣因為下雨濕濕冷冷，體感溫度更低。桃園以北及東北部今起雲量偏多，看到曙光機率偏低；東半部雲量多，看到曙光機率中等；中南部平原及金門、澎湖機率則較高。

謝佩芸指出，今天北部吹東北風，中南部北北東風，如要看煙火找上風處，即施放地點的偏北方或偏東方，比較不會受到煙霧影響。

此外，周五到周日山區路面易結冰，周五北部及東北部1500-2000公尺以上及中部、東部3000公尺左右高山可能下雪。

最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供
最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供
氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
跨年夜及元旦曙光天氣。圖／中央氣象署提供
跨年夜及元旦曙光天氣。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣溫 冷氣團 跨年

延伸閱讀

跨年帶傘！雨區擴大雨勢升級 4縣市豪大雨特報下到晚上

桃捷綠線7台潛盾機鑽掘 拚2030全線通車

跨年2地水氣多 恐影響煙火、曙光…元旦強烈冷氣團來襲「低溫下探6度」

台灣旁有低氣壓發展中 專家：東北季風增強 跨年夜3地區容易下雨

相關新聞

一圖看跨年夜及元旦曙光天氣 元旦首波強烈大陸冷氣團南下「低溫探10度」

今晚是跨年夜，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天受東北季風影響，北部及東北部比較濕冷，今明北東陰雨、北海岸及雙北山區大雨...

雪季山難頻傳「玉山線暫停單攻」 玉管處：元旦起高海拔管制 　

近日冷氣團來襲，高山降雪，雪山還發生登山隊因大雪失溫受困，造成2死。玉山國家公園管理處今天公告，自115年1月1日起至3...

食藥署揪農藥殘留！ 知名火鍋店築間、涮乃葉蔬菜不合格 50嵐金桔違規

衛福部食藥署與地方衛生局合作執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出多間餐飲名店使用蔬果農藥超標。築間火鍋...

春節離島航線第2波加班機「澎湖、金門再釋1.2萬座位」下周二開放訂票

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今宣布，針對目前需求較高的航線規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6514個座位、...

錯誤飲食習慣恐埋20年「肝癌」炸彈 震撼研究：細胞為存活自我退化

2025年的最後一天，許多人早已訂好跨年大餐，炸物與汽水是不少人的元旦標配，偶爾吃能讓心情放鬆，不過如果「長期吃太多」，恐怕造成身體負擔。根據新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼表示，長期攝取「高脂飲食」，肝細胞為了活下去會選擇「自我退化」變成癌症。

元月3日來彰化芬園免費拔蘿蔔 有5萬根要自備大袋免得不夠裝

連辦6年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，元月3日上午9點30分將又在芬園寶藏寺前農地舉辦，芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，今年預定開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。