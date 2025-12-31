一圖看跨年夜及元旦曙光天氣 元旦首波強烈大陸冷氣團南下「低溫探10度」

今晚是跨年夜，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天受東北季風影響，北部及東北部比較濕冷，今明北東陰雨、北海岸及雙北山區大雨，其他各地天氣穩定，但入夜氣溫也會下降有涼意，要注意防風保暖。元旦起強烈大陸冷氣團南下，周五（2日）、周六（3日）最冷，低溫探10度。

謝佩芸指出，今起受東北季風影響，北方冷高壓也蓄勢待發，會逐漸南下，元旦起會逐漸影響台灣。今北部及東北部雲量比較多，北台灣比較容易下雨。今起到未來幾天，桃園以北及宜蘭容易下雨，尤其基隆、北海岸及東北部及雙北山區降雨比較明顯且持續，今天會有局部大雨出現。

至於桃竹苗及花蓮到台東雲量比較多，偶爾會出現局部及零星雨，降雨時間不長，中南部大致天氣穩定，但中南部山區偶爾會有零星短暫雨，今起到周五降雨趨勢差不多，北部及東北部容易下雨。到周六周日水氣減少，西半部地區即大台北西測及桃園以南降雨明顯緩和，東半部降雨也變少一些。

氣溫方面，謝佩芸指出，北台灣今天白天高溫約18度，中南部仍有24度，今天入夜之後都有涼意。元旦之後受強烈大陸冷氣團影響，氣溫會明顯下降，北台灣白天氣溫不會明顯回升且愈晚愈冷，其他各地白天仍有20度，但入夜之後氣溫也會明顯下降。周五各地氣溫明顯下降，到周六清晨是最冷的時候，北部約只有10度。氣溫周日回升，下周一另一波冷氣團再報到。

至於跨年夜與元旦曙光天氣，謝佩芸說，北東雲雨攪局，中南金澎有望見曙光。中部以北、宜蘭14-17度，北台灣因為下雨濕濕冷冷，體感溫度更低。桃園以北及東北部今起雲量偏多，看到曙光機率偏低；東半部雲量多，看到曙光機率中等；中南部平原及金門、澎湖機率則較高。

謝佩芸指出，今天北部吹東北風，中南部北北東風，如要看煙火找上風處，即施放地點的偏北方或偏東方，比較不會受到煙霧影響。

此外，周五到周日山區路面易結冰，周五北部及東北部1500-2000公尺以上及中部、東部3000公尺左右高山可能下雪。 最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供 氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供 跨年夜及元旦曙光天氣。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

商品推薦