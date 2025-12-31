雪季山難頻傳「玉山線暫停單攻」 玉管處：元旦起高海拔管制 　

近日冷氣團來襲，高山降雪，雪山還發生登山隊因大雪失溫受困，造成2死。玉山國家公園管理處今天公告，自115年1月1日起至3月31日，針對園區海拔3000公尺以上生態保護區實施雪季措施，強化登山活動安全管理，減少雪季登山事故。

玉管處表示，依據國家公園法第19條訂定雪季措施，主要是冬季玉山國家公園部分地區長期低溫、結冰積雪，部分路段已不適合一般性登山活動。

公告指出，雪季期間仍可受理具雪地經驗且備妥雪攀裝備的隊伍申請進入，申請須依官方公布之雪季入園申請說明、自我檢查表及聲明書辦理，相關資料可至「台灣登山申請一站式服務網」下載查詢。

玉管處表示，受雪季措施影響的主要路線，包括玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線及新康山線等經常出現積雪結冰的海拔3000公尺以上段落。此外，「玉山線單日往返」申請亦在期間內暫停，提醒山友務必留意規範內容與變動。

公告特別說明，目前措施並不包括玉山前峰、庫哈諾辛山關山線，但仍提醒登山者應隨時注意冬季高山步道的天氣與地況變化。並視雪況適時調整實施路線與日期，最新資訊以入園申請網頁公告為準。

玉管處表示，元旦假期將至，但入冬後高山地區氣候瞬息萬變。近日玉山國家公園內發生兩起因「失聯」及「遲歸」引發的搜救報案，雖然最終皆平安，但過程動員大量救援人力。玉管處特別提醒，登山活動的守護者不只是搜救人員，更是每一位山友的「留守人」。 最近冷氣團低溫，玉山主峰線降雪冰封，登山難度大幅攀升。圖／玉管處提供 最近冷氣團低溫，玉山主峰線降雪冰封，登山難度大幅攀升。圖／玉管處提供

商品推薦