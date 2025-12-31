走訪寺廟限定花海療癒 元旦漫遊台南後壁趁此時
台南市後壁區以遼闊的農村景觀著稱，更有豐富宗教文化特色，迎接元旦假期到來，當前更有季節限定田野花海景致，建議遊客可暫時遠離塵囂，來趟快意特色小旅行。
對於推廣在地旅遊不遺餘力的後壁區長李至彬建議，整趟旅程可從後壁旌忠廟揭開序幕。
他表示，旌忠廟為地方重要信仰中心，香火鼎盛，平日為居民心靈寄託所在，元旦期間前來參拜，不僅可為新的一年祈求平安順遂，也能感受傳統廟宇莊嚴肅穆又貼近人心的氛圍。廟埕周邊環境純樸寧靜，讓人自然放慢腳步，沉澱心靈。
離開後壁旌忠廟後，可至附近欣賞泰安宮周邊的波斯菊花海，這片近3甲休耕農田，此時正開滿繽紛的波斯菊隨風搖曳，是元旦最具代表性的拍照亮點。因農地需配合農作時序翻土，公所指出，這片花海屬於「期間限定」，珍視覺相當療癒，值得親身體驗自然之美。
賞花後，推薦順遊泰安宮參拜祈福。廟宇建築莊嚴，後方的媽祖文化公園。逾一甲的開闊園區結合綠地與休憩設施，無論是親子放電或長輩散步都相當合適。
公所說，這條路線一氣呵成，串聯宗教文化、農村花海與戶外休憩，遊客不用長途跋涉，即可在後壁的人情味中，為新的一年留下最溫暖美好的開始，元旦來後壁，正是時候。
