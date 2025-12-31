北市跨年2狀況發送細胞簡訊...如人潮「紫爆」手機就會響
今晚跨年夜，北市府首度針對跨年危急狀況及人潮，將發送細胞簡訊。如跨年管制區發生重大治安事件、或人潮過於擁擠，只要進去管制區民眾，手機就會收到細胞簡訊提醒。
1219隨機攻擊案後，北市府最大型活動跨年晚會登場，除因應治安事件，也避免韓國梨泰院踩踏重演，北市府今年跨年首度將發送細胞簡訊示警。
北市府副秘書長俞振華說，今年跨年的管制區域內，如發生危機事件如重大治安事件、及人流過於擁擠狀況，就會由應變中心評估發送細胞簡訊提醒，發送方式可能針對全區提醒，也可能針對特定熱點設定周邊0.5公里內，只要經過這區域都會收到簡訊，簡訊會提醒「某場地周邊人潮擁擠，民眾請勿再前往！」
如四四南村周邊人潮擁擠，今晚跨年的細胞簡訊發送形式，將由跨年應變小組先透過在市府地下一樓的大數據中心人流系統監控人流狀況，如發現四四南村周邊人潮擁擠，每平方米超過4至7人呈現「紫爆」警戒，就由現場總指揮官視實際判斷研判，發細胞簡訊提醒。
至於發送細胞簡訊的方式，將針對全區發送或針對熱點區域發送，如四四南村、市府廣場、或松智路等人潮擁擠，周邊0.5公里範圍內，只要半小時內經過這些熱點，就會收到簡訊。
為讓跨年晚會順利舉辦，北市府各局處嚴正以待，相關局處包括觀傳局、消防局、警察局、交通局、環保局等，今年跨年夜也會組成跨年應變小組，透過大數據隨時監控跨年周邊人潮、交通及危急狀況因應等。
