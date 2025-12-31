快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0！縣府公布總獎金逾130萬 最大獎抽汽車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天公布「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」，單筆200元以上的累計消費達1000元，即可參加抽獎，總獎金逾130萬元，最大獎抽汽車。圖／縣府提供
宜蘭縣政府今天公布「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」，單筆200元以上的累計消費達1000元，即可參加抽獎，總獎金逾130萬元，最大獎抽汽車。圖／縣府提供

宜蘭縣政府繼去年推出暢遊宜蘭抽好禮，成功創造商機，今天公布加倍抽2.0活動，鼓勵民眾在宜蘭消費，活動採「消費滿額」，元旦起只要憑指定商家消費發票或消費購物證明金額最低200元以上，累積滿1000元，即可獲得抽獎機會，1月20日起上網登錄，3月及5月各抽一次獎，活動至5月11日。

縣政府工商旅遊處表示，延續政府普發現金1萬元熱度及去年底「暢遊宜蘭抽好禮」觀光效益，縣政府透過舉辦「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」抽大獎活動，活絡宜蘭在地食宿遊購等消費經濟，此次活動最大獎為 Mazda CX-3汽車，多項好禮總價值超過130萬元，藉以刺激買氣、帶動購物人潮，吸引更多遊客前來宜蘭旅遊及留宿。

縣政府與縣內觀光多元產業商家攜手合作，只要在指定商家消費發票或消費購物證明金額最低200元（含）以上，累積消費滿1000元，即可獲得1次抽獎機會。活動採「消費滿額抽獎」機制，以刺激買氣、帶動觀光與購物人潮。

發票或消費購物證明日期115年1月1日起至5月10日，民眾於宜蘭縣內合法旅宿業者、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、蘭陽原創館、本縣轄借問站、歷屆好食好物好羹獲獎商家、JINHO宜蘭敬好生活、宜!蘭青創品牌、宜蘭嚴選之商家、頭城五漁鐵獲獎商家等指定商家，消費並取得發票或消費購物證明。

累積消費滿千即可參與抽獎，1月20日8時起在活動官網登錄，登錄截止時間5月11日23時59分。

工旅處提醒民眾，不同張次的發票，消費金額可合併計算，獎項內容包含汽車、電動機車、智慧型手機及按摩椅等多樣好禮，讓民眾在暢遊宜蘭、買好物吃好料、抽大獎，一次享受三重樂趣。

活動期間搭配多場快閃活動，包括2026宜蘭市跨年晚會、2026冬山舊河港燈節等，推出限定快閃活動主題拍貼機「咔擦！暢遊宜蘭好好玩 」，打造更具吸引力的觀光氛圍與城市亮點，希望藉由活動串聯，帶動人潮與商機匯聚。更詳細的活動資訊，可至活動官網查詢最新活動資訊及指定商家名單。

預計115年3月辦理第1波線上公開抽獎，獎項有65吋電視、電動掃地機、無線吸塵器、平板型電腦、變頻洗衣機、除濕機、智慧型手錶、電玩遊戲機等多項3C產品好禮；5月辦理第2波線上公開抽獎及實體公開抽獎，獎項將抽出最大獎汽車、電動機車、智慧型手機、按摩椅、65吋電視、電動掃地機、無線吸塵器、廚餘機等多項3C產品好禮，官網進行直播。

宜蘭縣政府今天公布「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」，單筆200元以上的累計消費達1000元，即可參加抽獎，總獎金逾130萬元，最大獎抽汽車。圖／縣府提供
宜蘭縣政府今天公布「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」，單筆200元以上的累計消費達1000元，即可參加抽獎，總獎金逾130萬元，最大獎抽汽車。圖／縣府提供

宜蘭 購物 電動機車

延伸閱讀

新北明年電動機車補助方案出爐 最高補助3萬9600元

跨年2地水氣多 恐影響煙火、曙光…元旦強烈冷氣團來襲「低溫下探6度」

全球最大潛水衣製造商創辦人辭世 享耆壽97歲…心繫1工程卻看不到啟用

吳宗憲立競選看板 副議長現身相挺…議長張勝德：我們是堅定的藍藍合

相關新聞

一圖看跨年夜及元旦曙光天氣 元旦首波強烈大陸冷氣團南下「低溫探10度」

今晚是跨年夜，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天受東北季風影響，北部及東北部比較濕冷，今明北東陰雨、北海岸及雙北山區大雨...

雪季山難頻傳「玉山線暫停單攻」 玉管處：元旦起高海拔管制 　

近日冷氣團來襲，高山降雪，雪山還發生登山隊因大雪失溫受困，造成2死。玉山國家公園管理處今天公告，自115年1月1日起至3...

食藥署揪農藥殘留！ 知名火鍋店築間、涮乃葉蔬菜不合格 50嵐金桔違規

衛福部食藥署與地方衛生局合作執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出多間餐飲名店使用蔬果農藥超標。築間火鍋...

春節離島航線第2波加班機「澎湖、金門再釋1.2萬座位」下周二開放訂票

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今宣布，針對目前需求較高的航線規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6514個座位、...

錯誤飲食習慣恐埋20年「肝癌」炸彈 震撼研究：細胞為存活自我退化

2025年的最後一天，許多人早已訂好跨年大餐，炸物與汽水是不少人的元旦標配，偶爾吃能讓心情放鬆，不過如果「長期吃太多」，恐怕造成身體負擔。根據新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼表示，長期攝取「高脂飲食」，肝細胞為了活下去會選擇「自我退化」變成癌症。

元月3日來彰化芬園免費拔蘿蔔 有5萬根要自備大袋免得不夠裝

連辦6年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，元月3日上午9點30分將又在芬園寶藏寺前農地舉辦，芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，今年預定開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。