暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0！縣府公布總獎金逾130萬 最大獎抽汽車

宜蘭縣政府繼去年推出暢遊宜蘭抽好禮，成功創造商機，今天公布加倍抽2.0活動，鼓勵民眾在宜蘭消費，活動採「消費滿額」，元旦起只要憑指定商家消費發票或消費購物證明金額最低200元以上，累積滿1000元，即可獲得抽獎機會，1月20日起上網登錄，3月及5月各抽一次獎，活動至5月11日。

縣政府工商旅遊處表示，延續政府普發現金1萬元熱度及去年底「暢遊宜蘭抽好禮」觀光效益，縣政府透過舉辦「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」抽大獎活動，活絡宜蘭在地食宿遊購等消費經濟，此次活動最大獎為 Mazda CX-3汽車，多項好禮總價值超過130萬元，藉以刺激買氣、帶動購物人潮，吸引更多遊客前來宜蘭旅遊及留宿。

縣政府與縣內觀光多元產業商家攜手合作，只要在指定商家消費發票或消費購物證明金額最低200元（含）以上，累積消費滿1000元，即可獲得1次抽獎機會。活動採「消費滿額抽獎」機制，以刺激買氣、帶動觀光與購物人潮。

發票或消費購物證明日期115年1月1日起至5月10日，民眾於宜蘭縣內合法旅宿業者、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、蘭陽原創館、本縣轄借問站、歷屆好食好物好羹獲獎商家、JINHO宜蘭敬好生活、宜!蘭青創品牌、宜蘭嚴選之商家、頭城五漁鐵獲獎商家等指定商家，消費並取得發票或消費購物證明。

累積消費滿千即可參與抽獎，1月20日8時起在活動官網登錄，登錄截止時間5月11日23時59分。

工旅處提醒民眾，不同張次的發票，消費金額可合併計算，獎項內容包含汽車、電動機車、智慧型手機及按摩椅等多樣好禮，讓民眾在暢遊宜蘭、買好物吃好料、抽大獎，一次享受三重樂趣。

活動期間搭配多場快閃活動，包括2026宜蘭市跨年晚會、2026冬山舊河港燈節等，推出限定快閃活動主題拍貼機「咔擦！暢遊宜蘭好好玩 」，打造更具吸引力的觀光氛圍與城市亮點，希望藉由活動串聯，帶動人潮與商機匯聚。更詳細的活動資訊，可至活動官網查詢最新活動資訊及指定商家名單。

預計115年3月辦理第1波線上公開抽獎，獎項有65吋電視、電動掃地機、無線吸塵器、平板型電腦、變頻洗衣機、除濕機、智慧型手錶、電玩遊戲機等多項3C產品好禮；5月辦理第2波線上公開抽獎及實體公開抽獎，獎項將抽出最大獎汽車、電動機車、智慧型手機、按摩椅、65吋電視、電動掃地機、無線吸塵器、廚餘機等多項3C產品好禮，官網進行直播。 宜蘭縣政府今天公布「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」，單筆200元以上的累計消費達1000元，即可參加抽獎，總獎金逾130萬元，最大獎抽汽車。圖／縣府提供

