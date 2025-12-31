跨年狂歡注意事項 醫：人潮眾多地方要注意「這件事」

今天是跨年夜，歲末氣溫驟降，許多人準備參加戶外煙火晚會，甚至上山迎接新年曙光。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，跨年迎新要注意健康和安全，包括保暖、聚餐腸胃問題、慢性病控制。日前發生北捷隨機襲擊事件，民眾若到壅擠的地方，要小心推擠導致呼吸困難、跌倒甚至窒息等情況。

氣溫明顯下降，受到大陸冷氣團影響，北部及東北部呈現濕冷天氣，體感溫度更低。李宜恭說，外出活動務必穿著防水保暖外套，可採洋蔥式穿法，掌握「內層吸濕排汗、中層保暖、外層防風防水」三層原則，讓身體保持乾爽舒適。另可搭配帽子、圍巾、手套，保護頭部、頸部、手腳等部位。

李宜恭提醒，年輕人喜歡登山迎接新年，但是進入山區時未攜帶足夠裝備，以為一般的羽絨衣就可以禦寒。有些戶外機能羽絨外套是專為高山活動設計，足以應對山上的低溫；休閒款的羽絨衣其實保暖度不夠，僅適合日常及低海拔防寒，無法在高山環境提供穩定保暖。

除了外出活動的保暖穿搭，李宜恭說，這段時間聚餐機會多，少不了肉品、甜點、酒類等豐盛料理，大吃大喝容易讓脾胃「拉警報」。這些食物隱藏著高油、高鹽、高糖、高熱量的健康風險，尤其慢性病患者吃多，有礙血糖控制。各種加工食品更是高鈉來源，吃多了增加腎臟負擔、導致高血壓。

李宜恭建議，年末聚餐或是安排跨年聚會，要多吃蔬菜水果，補充膳食纖維，聚餐當下多選擇雞肉、雞蛋、魚肉、低脂海鮮等優質蛋白質。進食順序先吃蛋白質和蔬菜，再來主食、水果及甜點，避免血糖快速上升。另減少酒精與糖飲，選擇無糖茶飲或白開水，降低總熱量。

跨年夜人潮聚集，李宜恭提醒，在公共場所務必提高警覺，留意周遭環境及自身安全，避免推擠衝突。如果不小心被捲入人潮，要保持「側身」動作，雙手護住胸口，讓自己保持呼吸空間，側身斜線前進，減少阻力慢慢走到旁邊。若不小心跌倒，要蜷曲身體、保護頭部，找機會滾到側邊。

跨年迎曙光，須留意低溫、強風與天氣變化，李宜恭說，應提前安排行程、做好安全措施，不要瘋完跨年又衝下一個景點。熬夜加上看日出的行程，打亂整個作息，甚至增加誘發心血管疾病的風險。

商品推薦