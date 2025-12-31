三高族群出現「喘、悶、腫」 醫籲把握時機就醫
63 歲陳姓婦人長年飽受三高困擾，最近發現自己走路愈來來愈喘，甚至伴隨胸悶不適，經就醫發現為缺血性心肌病變，即是冠狀動脈阻塞導致慢性心臟衰竭，所幸經心臟內、外科醫療團隊合作，利用「達文西微創手術」與心導管結合的複合式治療，成功修復心臟，目前恢復良好。
收治病患的台北慈濟醫院心臟血管外科楊凱文醫師指出，心臟主要靠三條冠狀動脈供應氧氣與養分，其中「左前降支」就像是心臟的總電源，負責提供最重要的收縮動力，一旦這條血管嚴重阻塞，心肌就會因缺氧而壞死，導致心臟衰竭。
據衛福部統計，台灣平均每22分鐘就有1人死於心血管疾病。楊凱文醫師提醒，中年男性、吸菸者、三高患者或慢性腎臟病友都是高危險群，如果出現呼吸喘、胸悶、下肢水腫等症狀，千萬不能輕忽，若不即時治療，可能導致全身器官衰竭，甚至面臨換心手術。
陳姓婦人就醫的心導管檢查發現，左前降支合併完全阻塞左迴旋枝狹窄，心臟超音波發現左心室收縮功能不到30％（正常為50-60％），醫療團隊先透過心臟核磁共振確認其心肌仍有修復機會，隨後決定採取「複合式冠脈血流重建」治療，包括外科微創透過達文西微創手術，繞過阻塞點，為心臟接上新的血管，再由心臟內科醫師進行心導管手術，疏通另一處狹窄的血管。
楊凱文解釋，傳統開胸手術需要在胸前留下10到15公分傷口，並鋸開胸骨，不僅疼痛感強，恢復期也長，達文西微創手術只需透過3個不到1公分小孔與一個約5公分傷口，就能精準完成血管吻合，大大降低感染風險與術後不適。
陳婦術後左心室收縮功能明顯進步，目前於門診定期回診追蹤。楊凱文呼籲，三高族群要規律服藥，一旦發現身體發出「喘、悶、腫」的警訊，應及早就醫，把握心肌尚未完全壞死前的可逆轉時機。
