跨年帶傘！雨區擴大雨勢升級 4縣市豪大雨特報下到晚上

2025年的最後一天，許多人早已訂好跨年大餐，炸物與汽水是不少人的元旦標配，偶爾吃能讓心情放鬆，不過如果「長期吃太多」，恐怕造成身體負擔。根據新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼表示，長期攝取「高脂飲食」，肝細胞為了活下去會選擇「自我退化」變成癌症。

2025-12-31 12:02