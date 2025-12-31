跨年帶傘！雨區擴大雨勢升級 4縣市豪大雨特報下到晚上

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
4縣市豪大雨特報，下到晚上。本報資料照片
跨年注意！中央氣象署上午10時40分針對雙北、基、宜4縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，東北季風影響，今（31）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨：基隆北海岸。大雨：台北市山區、新北市、宜蘭縣。影響時間：31日上午至31日晚上。

