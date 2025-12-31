生鮮通路業者爆效期爭議 ！北海道生食級章魚腳遭疑改標 衛生局要查了

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
有利海鮮肉品去年曾爆出涉改效期標示爭議，703片原味雞腿排預防性下架封存。圖／本報資料照
高雄知名連鎖生鮮通路有利海鮮肉品爆出效期標示爭議，有消費者在Threads發文指控，在門市購買一款北海道生食級野生章魚腳，返家準備食用時，卻發現外包裝改標，疑販售過期食品，直言「這是嚴重的食安問題」；但業者喊冤，並出示相關單據澄清食物未過期。高市衛生局今已派員到轄內倉儲及門市稽查。

原PO表示，店家23日在臉書開放預售，25日他到門市買了一款買了號稱「北海道野生、生食級」章魚腳，回家立刻冷凍保存，27日拿出退冰準備食用時，發現商品外包裝同時出現兩張標籤，舊標與新標內容不一致，舊標製造日期2024年2月12日、保存期限到2025年2月11日，新標未明確打上保存期限，僅稱「依包裝所示」。

事後致電門市詢問處理方式，卻被要求轉洽公司客服，但「客服電話一直打都沒人接，完全沒有任何回應」，最後向1999市民專線通報。

事件曝光後，引發網友留言討論，有網友直言「團購很黑的，很多都只要便宜，廠商當然只能給過期貨」，也有人說「這家也是蠻厲害的，常常賣過期的」。

另有購買相同商品的民眾也在底下留言「太誇張了吧，我也有買，已經生食一條了」，還有網友點出「效期用貼的，很容易改標」，呼籲主管機關檢討標示制度，並加強稽查，防止不肖業者鑽漏洞。

不過這並非有利海鮮肉品首次捲入效期標示爭議，2024年底就曾爆出販售的雞腿排等肉品，涉有效期限標示與實際效期不符，被要求預防性下架，此次再度有消費者反映生食級海鮮產品效期疑遭更換，是否涉及重複性違規，引發關注。

高市衛生局表示，凡涉及標示不實、效期不清或販售逾期食品，均已違反食品安全衛生管理法，將依規定查處。

衛生局 海鮮

相關新聞

一圖看跨年夜及元旦曙光天氣 元旦首波強烈大陸冷氣團南下「低溫探10度」

今晚是跨年夜，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天受東北季風影響，北部及東北部比較濕冷，今明北東陰雨、北海岸及雙北山區大雨...

雪季山難頻傳「玉山線暫停單攻」 玉管處：元旦起高海拔管制 　

近日冷氣團來襲，高山降雪，雪山還發生登山隊因大雪失溫受困，造成2死。玉山國家公園管理處今天公告，自115年1月1日起至3...

食藥署揪農藥殘留！ 知名火鍋店築間、涮乃葉蔬菜不合格 50嵐金桔違規

衛福部食藥署與地方衛生局合作執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出多間餐飲名店使用蔬果農藥超標。築間火鍋...

春節離島航線第2波加班機「澎湖、金門再釋1.2萬座位」下周二開放訂票

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今宣布，針對目前需求較高的航線規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6514個座位、...

錯誤飲食習慣恐埋20年「肝癌」炸彈 震撼研究：細胞為存活自我退化

2025年的最後一天，許多人早已訂好跨年大餐，炸物與汽水是不少人的元旦標配，偶爾吃能讓心情放鬆，不過如果「長期吃太多」，恐怕造成身體負擔。根據新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼表示，長期攝取「高脂飲食」，肝細胞為了活下去會選擇「自我退化」變成癌症。

元月3日來彰化芬園免費拔蘿蔔 有5萬根要自備大袋免得不夠裝

連辦6年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，元月3日上午9點30分將又在芬園寶藏寺前農地舉辦，芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，今年預定開...

