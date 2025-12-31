生鮮通路業者爆效期爭議 ！北海道生食級章魚腳遭疑改標 衛生局要查了

高雄知名連鎖生鮮通路有利海鮮肉品爆出效期標示爭議，有消費者在Threads發文指控，在門市購買一款北海道生食級野生章魚腳，返家準備食用時，卻發現外包裝改標，疑販售過期食品，直言「這是嚴重的食安問題」；但業者喊冤，並出示相關單據澄清食物未過期。高市衛生局今已派員到轄內倉儲及門市稽查。

原PO表示，店家23日在臉書開放預售，25日他到門市買了一款買了號稱「北海道野生、生食級」章魚腳，回家立刻冷凍保存，27日拿出退冰準備食用時，發現商品外包裝同時出現兩張標籤，舊標與新標內容不一致，舊標製造日期2024年2月12日、保存期限到2025年2月11日，新標未明確打上保存期限，僅稱「依包裝所示」。

事後致電門市詢問處理方式，卻被要求轉洽公司客服，但「客服電話一直打都沒人接，完全沒有任何回應」，最後向1999市民專線通報。

事件曝光後，引發網友留言討論，有網友直言「團購很黑的，很多都只要便宜，廠商當然只能給過期貨」，也有人說「這家也是蠻厲害的，常常賣過期的」。

另有購買相同商品的民眾也在底下留言「太誇張了吧，我也有買，已經生食一條了」，還有網友點出「效期用貼的，很容易改標」，呼籲主管機關檢討標示制度，並加強稽查，防止不肖業者鑽漏洞。

不過這並非有利海鮮肉品首次捲入效期標示爭議，2024年底就曾爆出販售的雞腿排等肉品，涉有效期限標示與實際效期不符，被要求預防性下架，此次再度有消費者反映生食級海鮮產品效期疑遭更換，是否涉及重複性違規，引發關注。

高市衛生局表示，凡涉及標示不實、效期不清或販售逾期食品，均已違反食品安全衛生管理法，將依規定查處。

商品推薦