食藥署揪農藥殘留！ 知名火鍋店築間、涮乃葉蔬菜不合格 50嵐金桔違規

衛福部食藥署與地方衛生局合作執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出多間餐飲名店使用蔬果農藥超標。築間火鍋板橋館前店、涮乃葉徐匯廣場店使用的油菜農藥殘留不符規定、50嵐南投民族店使用的金桔農藥殘留也不合格，全聯南投草屯和興店蘿蔔、好市多台中店的茄子分別被驗出農藥超標。這些案件都被移送農政機關進行源頭管理。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說，築間餐飲公司板橋館前店的油菜被檢出農藥「阿巴汀」超標；涮乃葉徐匯廣場店的油菜則是農藥「達特南」超標；全聯草屯和興店的蘿蔔為農藥「賽速安」超標；好市多台中店的茄子被揪出依規定不得使用在茄子的農藥「賽座滅」殘留；50嵐南投民族店的金桔，則被檢出依規定不得檢出的農藥「賽滅淨」，以及不可使用在金桔的農藥「達滅芬」。

魏任廷指出，為維護消費者食用生鮮蔬果之安全，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎精準抽樣方式抽樣284件農產品加強監測，檢驗結果253件符合規定，合格率為89.1%；也從其他市售蔬果中隨機選取519件樣品，檢驗結果505件符合規定，合格率97.3%，這表示透過精準抽樣方式，可提高揪出不合格樣品之機率，提升整體食品安全管理成效。

食藥署指出，後市場端抽驗監測後，會比對農業部源頭抽驗結果，依違規紀錄頻率與社會關注度，綜合評估風險程度，篩選出特定蔬果農產品，納入加強監測品項，擴大抽驗。違規案件中，不合格且可溯源的國產農產品，已移請農政機關依法進行源頭管理，裁處違規業者相關罰鍰。

魏任廷建議，民眾選購蔬果時，可以當季蔬果為首選，並挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切，水果則以水沖洗後，再去皮食用。

