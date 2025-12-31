錯誤飲食習慣恐埋20年「肝癌」炸彈 震撼研究：細胞為存活自我退化

2025年的最後一天，許多人早已訂好跨年大餐，炸物與汽水是不少人的元旦標配，偶爾吃能讓心情放鬆，不過如果「長期吃太多」，恐怕造成身體負擔。新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼表示，若長期攝取「高脂飲食」，肝細胞為了活下去會選擇「自我退化」，最終變成癌症。

蔡明劼醫師在臉書分享，麻省理工學院（MIT）最近在頂尖期刊《Cell》發表一項震撼研究，研究員發現「長期餵食高脂飲食的小鼠中，研究到了後期，幾乎所有的小鼠都罹患了肝癌」。這個數據令人震驚，也顯示出「飲食對肝臟代謝的毀滅性影響」。

蔡明劼說明，因為正常的肝細胞是身體的棟樑，負責代謝、解毒和生產各種營養。但當人們每天塞入大量油脂，肝細胞會面臨巨大的生存壓力。為了不被這些「油脂垃圾」淹沒致死，肝細胞會啟動一種「逆轉程式」，進行以下三個步驟：「放棄功能」，它們停止工作，不再負責代謝和分泌；「退化成嬰兒」，它們會退化成類似「幹細胞」的未成熟狀態；「生存優先」，進入這種狀態後，細胞變得極好生長、不易死亡，只為了在惡劣環境存活。

但只要肝臟開啟這種「未成熟」模式，正是癌症的溫床，一旦細胞不再履行正常職責且瘋狂增殖，只要稍微發生一個基因突變，就會立刻轉化成惡性腫瘤。蔡明劼指出，研究人員對比了人類肝病患者的數據，發現模式驚人地相似。雖然小鼠在一年內就罹癌，但轉換到人類身上，可能是一個長達20年的緩慢過程。這意味著「你現在每一口的油膩飲食，都在為20年後的身體埋下未定時炸彈」。

要避免肝細胞被迫退化，可從幾點來做起：

1、飲食：執行「地中海飲食」

·增加纖維質：纖維能幫助吸附油脂，減輕肝臟代謝負擔。

·減少精緻糖與飽和脂肪：炸雞、珍奶是肝臟的大敵，試著改用橄欖油或酪梨等好油。

·控制熱量：研究顯示，只要減少熱量攝取，就能啟動細胞的修復機制（自噬作用）。

2、運動：每週累積150分鐘的「排油行動」

·有氧運動：跑步、快走或游泳，能最直接地幫助肝臟燃燒囤積的脂肪（脂肪肝逆轉）。

·重量訓練：增加肌肉量可以提高基礎代謝，讓身體更有效地處理攝入的營養，不讓多餘能量堆積在肝臟。

3、定期檢查

·超音波與肝指數：脂肪肝通常沒有症狀，等到痛的時候往往已經太晚。定期檢查，在細胞還沒決定「退化」前趕快挽救！

