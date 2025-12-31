傳統市場新標竿 北農通過ISO 45001:2018國際驗證

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北農總經理吳芳銘率領主管團隊，與BSI貴賓及顧問共同見證，成為全國首個取得ISO 45001：2018 驗證的傳統市場與農產批發單位。 圖／台北農產運銷公司提供
傳統市場職安新標竿，北農近日通過ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統國際驗證，由英國標準協會（BSI）頒發驗證證書，總經理吳芳銘率主管團隊與BSI貴賓及顧問見證，成為全國首個ISO 45001：2018 驗證的傳統市場與農產批發單位。 

北農總經理吳芳銘表示，此次驗證歷時一年多，涵蓋風險鑑別、作業流程建置、文件制度完善與實務改善等多項工作，並在顧問團隊的專業輔導與全體同仁的投入下，逐步完成管理系統建構。BSI代表於致詞中肯定北農在高風險、高流動性的傳統市場環境中，仍能成功導入國際標準，實屬不易。  

吳說，ISO 45001：2018 的取得不僅僅是一張證書，更象徵公司對「以人為本、生命安全優先」的具體承諾。通過驗證不是終點，而是邁向「零災害、零事故、同仁健康」的新起點，ISO 45001：2018 所強調的「以人為本」精神，正是企業永續發展的核心基礎。   

北農表示，此次驗證成果，屬於每一位堅守崗位、落實安全規範的同仁。未來也將加強對外來車輛、承銷人、搬運設備及相關協力單位的安全宣導與管理，透過查核與改善降低不確定風險，營造更安全、健康的工作場域，為傳統市場樹立安全管理的新標竿。

傳統市場 北農

相關新聞

全台日出觀賞點一次看！北市天文館製作追曙光地圖迎第一道日出

今天是2025年最後一天，不少民眾跨完年後就會去接元旦第一道曙光，台北天文館也製作曙光地圖，提供民眾去追日，天文館也提醒...

食藥署揪農藥殘留！ 知名火鍋店築間、涮乃葉蔬菜不合格 50嵐金桔違規

衛福部食藥署與地方衛生局合作執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出多間餐飲名店使用蔬果農藥超標。築間火鍋...

跨年後「強冷探10度」歐美德三模式確認！粉專：下周還有一波冷空氣接力

入冬首波強烈大陸冷氣團元旦報到，愈晚愈冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，跨年後強冷確認，包括歐、美、德三大模式...

YouBike前半小時免費 六都僅台南、高雄未跟進

六都目前僅台南、高雄YouBike未優惠前30分鐘免費，影響主要使用的學生族群甚大，成功大學的學生昨天由議員、里長陪同開...

北市跨年維安升級！除了嚴禁刀械 「這些物品」不建議攜帶

台北市政府跨年晚會今晚登場，因應日前北捷中山商圈隨機攻擊案，北市府今晚維安規格升級。現場禁止攜帶物品，除毒品、刀、槍、械...

生鮮通路業者爆效期爭議 ！北海道生食級章魚腳遭疑改標 衛生局要查了

高雄知名連鎖生鮮通路有利海鮮肉品爆出效期標示爭議，有消費者在Threads發文指控，在門市購買一款北海道生食級野生章魚腳...

