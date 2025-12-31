快訊

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

台東5萬人跨年不卡關！阿妹壓軸開唱 5G電信嚴陣以待

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「史上最強」2026台東跨年晚會「東！帶我走」今晚在台東國際地標熱鬧登場，各大電信業者提前完成通訊整備，全力確保跨年夜不斷線、不延遲。記者尤聰光／攝影
「史上最強」2026台東跨年晚會「東！帶我走」今晚在台東國際地標熱鬧登場，各大電信業者提前完成通訊整備，全力確保跨年夜不斷線、不延遲。記者尤聰光／攝影

「史上最強」2026台東跨年晚會「東！帶我走」今晚在台東國際地標熱鬧登場，天后張惠妹壓軸開唱，預估將吸引超過5萬名歌迷湧入。面對龐大人潮與瞬間爆量的上網需求，各大電信業者提前完成通訊整備，全力確保跨年夜不斷線、不延遲。

老字號電信業者指出，因應阿妹跨年演唱會等大型活動，這次特別擴充5G設備容量，演唱會期間的行動網路承載量，將比平時尖峰時段提升數倍，確保大量用戶同時連線也不會「卡卡」。另一家業者也表示，跨年夜將在熱點區域同步部署5G行動基地台，並動員網路工程與維運團隊全天候待命，隨時監控訊號品質，即時排除突發狀況。

今天一早，海濱公園一帶就能看到工程車與技術人員進駐。中華電信、遠傳、台灣大哥大等業者，陸續完成架設小型基地站、行動基地台及行動通訊車，並針對會場周邊進行網路最佳化調整，從舞台區、人潮動線到周邊道路全面盤點，就是要讓民眾拍照打卡、直播分享都能順暢進行。

除了電信業者全力支援，台東縣政府也同步強化公共網路服務。縣府指出，國際地標現場提供免費無線寬頻，只要透過服務網站完成簡單線上註冊，就能免費上網。此外，人潮聚集的活動區域、市區主要道路、機場、火車站及熱門觀光景點，也有政府免費Wi-Fi，方便民眾使用。

縣府呼籲，跨年夜人潮眾多，民眾可多加利用免費無線網路分流行動數據需求，一起迎接熱鬧又順暢的跨年夜。隨著舞台燈光點亮、音樂響起，台東不只準備好迎接新年，也準備好讓全場「連線成功」。

「史上最強」2026台東跨年晚會「東！帶我走」今晚在台東國際地標熱鬧登場，各大電信業者提前完成通訊整備，全力確保跨年夜不斷線、不延遲。記者尤聰光／攝影
「史上最強」2026台東跨年晚會「東！帶我走」今晚在台東國際地標熱鬧登場，各大電信業者提前完成通訊整備，全力確保跨年夜不斷線、不延遲。記者尤聰光／攝影
「史上最強」2026台東跨年晚會「東！帶我走」今晚在台東國際地標熱鬧登場，各大電信業者提前完成通訊整備，全力確保跨年夜不斷線、不延遲。記者尤聰光／攝影
「史上最強」2026台東跨年晚會「東！帶我走」今晚在台東國際地標熱鬧登場，各大電信業者提前完成通訊整備，全力確保跨年夜不斷線、不延遲。記者尤聰光／攝影

跨年晚會 網路 台東

延伸閱讀

要跨年了！北市維安5大措施一次看…安檢包包、防踩踏小組

跨年注意！「3縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

跨年後「強冷探10度」歐美德三模式確認！粉專：下周還有一波冷空氣接力

倒數迎2026／新北跨年雙主場 美食、市集、演唱會一次滿足！

相關新聞

全台日出觀賞點一次看！北市天文館製作追曙光地圖迎第一道日出

今天是2025年最後一天，不少民眾跨完年後就會去接元旦第一道曙光，台北天文館也製作曙光地圖，提供民眾去追日，天文館也提醒...

食藥署揪農藥殘留！ 知名火鍋店築間、涮乃葉蔬菜不合格 50嵐金桔違規

衛福部食藥署與地方衛生局合作執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出多間餐飲名店使用蔬果農藥超標。築間火鍋...

跨年後「強冷探10度」歐美德三模式確認！粉專：下周還有一波冷空氣接力

入冬首波強烈大陸冷氣團元旦報到，愈晚愈冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，跨年後強冷確認，包括歐、美、德三大模式...

YouBike前半小時免費 六都僅台南、高雄未跟進

六都目前僅台南、高雄YouBike未優惠前30分鐘免費，影響主要使用的學生族群甚大，成功大學的學生昨天由議員、里長陪同開...

北市跨年維安升級！除了嚴禁刀械 「這些物品」不建議攜帶

台北市政府跨年晚會今晚登場，因應日前北捷中山商圈隨機攻擊案，北市府今晚維安規格升級。現場禁止攜帶物品，除毒品、刀、槍、械...

生鮮通路業者爆效期爭議 ！北海道生食級章魚腳遭疑改標 衛生局要查了

高雄知名連鎖生鮮通路有利海鮮肉品爆出效期標示爭議，有消費者在Threads發文指控，在門市購買一款北海道生食級野生章魚腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。