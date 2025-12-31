台東5萬人跨年不卡關！阿妹壓軸開唱 5G電信嚴陣以待

「史上最強」2026台東跨年晚會「東！帶我走」今晚在台東國際地標熱鬧登場，天后張惠妹壓軸開唱，預估將吸引超過5萬名歌迷湧入。面對龐大人潮與瞬間爆量的上網需求，各大電信業者提前完成通訊整備，全力確保跨年夜不斷線、不延遲。

老字號電信業者指出，因應阿妹跨年演唱會等大型活動，這次特別擴充5G設備容量，演唱會期間的行動網路承載量，將比平時尖峰時段提升數倍，確保大量用戶同時連線也不會「卡卡」。另一家業者也表示，跨年夜將在熱點區域同步部署5G行動基地台，並動員網路工程與維運團隊全天候待命，隨時監控訊號品質，即時排除突發狀況。

今天一早，海濱公園一帶就能看到工程車與技術人員進駐。中華電信、遠傳、台灣大哥大等業者，陸續完成架設小型基地站、行動基地台及行動通訊車，並針對會場周邊進行網路最佳化調整，從舞台區、人潮動線到周邊道路全面盤點，就是要讓民眾拍照打卡、直播分享都能順暢進行。

除了電信業者全力支援，台東縣政府也同步強化公共網路服務。縣府指出，國際地標現場提供免費無線寬頻，只要透過服務網站完成簡單線上註冊，就能免費上網。此外，人潮聚集的活動區域、市區主要道路、機場、火車站及熱門觀光景點，也有政府免費Wi-Fi，方便民眾使用。

縣府呼籲，跨年夜人潮眾多，民眾可多加利用免費無線網路分流行動數據需求，一起迎接熱鬧又順暢的跨年夜。隨著舞台燈光點亮、音樂響起，台東不只準備好迎接新年，也準備好讓全場「連線成功」。

