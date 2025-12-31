全台日出觀賞點一次看！北市天文館製作追曙光地圖迎第一道日出

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
不少民眾跨完年後就會去接元旦第一道曙光，台北天文館也製作曙光地圖，提供民眾去追日，全國第一道民用曙光將在清晨6時3分46秒出現於花蓮縣柏南山。圖／北市天文館提供
今天是2025年最後一天，不少民眾跨完年後就會去接元旦第一道曙光，台北天文館也製作曙光地圖，提供民眾去追日，天文館也提醒，越往東或南方走越早可看到日出，今年最早則是在花蓮縣拔高達3443公尺柏南山，若要平地追日出則可於屏東鵝鑾鼻燈塔，時間為6時34分。

台灣元旦日出方位約為115度大約是在東南東方附近，越往東、越往南越早看到日出，而海拔越高日出時間也越早，不過山區因地形與林相比平地複雜，要在日出方位地平線無遮蔽的狀況下才能於預測時刻直擊精彩日出。

天文館指出，最早曙光是指「民用曙光」時刻，太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可以看清地面景物，但在天文觀測上常用的「天文曙光」，則是指太陽在地平線下18度，肉眼可見最暗的6等星開始消失的時刻，天文曙光出現時間會比民用曙光早一小時左右。

台北天文館特別製作了線上互動程式「2026年元旦曙光地圖」，全國第一道民用曙光將在清晨6時3分46秒出現於花蓮縣柏南山，而全國最早日出也於6時28分在柏南山現身，成為元旦當天全台最早迎接太陽地點，本島平地最早則是在鵝鑾鼻燈塔，時間為6時34分，離島則以蘭嶼最早，日出時間為6時29分。

天文館 元旦 地圖 看日出 迎曙光

