聽新聞
0:00 / 0:00
北市跨年維安升級！除了嚴禁刀械 「這些物品」不建議攜帶
台北市政府跨年晚會今晚登場，因應日前北捷中山商圈隨機攻擊案，北市府今晚維安規格升級。現場禁止攜帶物品，除毒品、刀、槍、械、爆裂物外，發光氣球、布條、橫幅影響視線的物品，也不建議攜帶。
北市跨年維安，除出動1300名警力、20名特勤人員，荷槍實彈加強安檢與巡邏；設「機動打擊小組應變」；防踩踏小組；另會由警察以金屬探測器查驗民眾隨身包包，防堵違禁品入場。
觀傳局指出，跨年現場禁止攜帶的物品，跨年活動現場禁止攜帶物品，除毒品、刀（槍）械、爆裂物外，為維護現場公共安全，活動會場亦禁止攜帶炮竹煙火、壓縮氣體（罐）、卡式爐、煤氣罐、發光氣球等可能影響安全之物品。
另外，另為避免影響現場秩序，不建議攜帶大型或影響視線之物品，如布條、橫幅及氣球等。同時，因應隨機攻擊事件，跨年晚會因設立安檢門有技術上困難，這次會由員警，採於跨年晚會入口處進行金屬探測器實施安檢，會由員警持金屬探測器要求民眾打開隨身包包檢查。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言