北市跨年維安升級！除了嚴禁刀械 「這些物品」不建議攜帶

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府今天舉行記者會，針對跨年晚會維安進行說明，副秘書長俞振華表示這次在維安方面增加了防爆犬、無人機、制高點等，這些作業都更加優化與加強，同時也結合了民防，包括義警、義消等，讓維安能夠做得更密。記者葉信菉／攝影
台北市政府今天舉行記者會，針對跨年晚會維安進行說明，副秘書長俞振華表示這次在維安方面增加了防爆犬、無人機、制高點等，這些作業都更加優化與加強，同時也結合了民防，包括義警、義消等，讓維安能夠做得更密。記者葉信菉／攝影

台北市政府跨年晚會今晚登場，因應日前北捷中山商圈隨機攻擊案，北市府今晚維安規格升級。現場禁止攜帶物品，除毒品、刀、槍、械、爆裂物外，發光氣球、布條、橫幅影響視線的物品，也不建議攜帶。

北市跨年維安，除出動1300名警力、20名特勤人員，荷槍實彈加強安檢與巡邏；設「機動打擊小組應變」；防踩踏小組；另會由警察以金屬探測器查驗民眾隨身包包，防堵違禁品入場。

觀傳局指出，跨年現場禁止攜帶的物品，跨年活動現場禁止攜帶物品，除毒品、刀（槍）械、爆裂物外，為維護現場公共安全，活動會場亦禁止攜帶炮竹煙火、壓縮氣體（罐）、卡式爐、煤氣罐、發光氣球等可能影響安全之物品。

另外，另為避免影響現場秩序，不建議攜帶大型或影響視線之物品，如布條、橫幅及氣球等。同時，因應隨機攻擊事件，跨年晚會因設立安檢門有技術上困難，這次會由員警，採於跨年晚會入口處進行金屬探測器實施安檢，會由員警持金屬探測器要求民眾打開隨身包包檢查。

