磨牙磨到斷！室友求用偏方「豬尾巴打」 醫師傻眼阻：不要好嗎？

住宿舍時，最怕室友打呼、磨牙干擾睡眠，或者衛生習慣不好。日前有位網友表示，他室友磨牙很嚴重，甚至「磨到牙齒都斷了」，但室友卻聽信偏方，要人用民俗療法「豬尾巴打他」，讓原PO上網求助「是要用生豬尾還是熟豬尾？要打嘴巴還是打屁股？」。對此，有醫師無奈留言：「答應我不要好嗎？可以去看醫生嗎？」

一名網友在Threads發文表示，他的室友磨牙很嚴重，磨到牙根都斷了，想要用民俗療法改善，請原PO「用豬尾巴打他」，但原PO疑惑：「要用熟的還是生的？要打嘴巴還是屁股？有沒有治療成功的人可以回答？」事後他又補充疑問：「豬尾巴是去跟豬肉攤老闆說，就買得到了嗎？還是要預訂？」

這篇想用偏方治磨牙的貼文一出，有醫師看不下去，直言「可以不要嗎？答應我不要好嗎？可以看醫生嗎？這是可以看的問題！」，也有許多網友建議「快點看醫生」、「我不確定你是真的想幫室友，還是想逼瘋Threads上的醫師們」、「去大醫院做咬合板啦！做什麼豬尾巴！」、「為什麼不去看牙醫，要找死豬的麻煩？而且看下面留言竟然很多人試過！嚇死我，我做過好幾個咬合板，最近才剛換新，這個小錢比豬尾巴絕對有科學根據、會幫你省一大筆假牙開銷」、「請幫他掛號牙科看顳顎關節的醫生，放過豬尾巴」。

但也有網友分享用民俗療法的經驗，「我幫你問過長輩了，他們說要用『生的豬尾巴，還要保留豬毛的，然後要在他睡著磨牙時，用力朝他嘴巴打下去』」、「先用生的打一次，沒效再用熟的」、「我小時候真的有被我阿嬤用生的豬尾巴搧臉，無效又覺得被羞辱」、「我9歲的時候也被我爸用豬尾巴搧過兩巴掌，當下有覺得被羞辱的感覺，現在我40多歲依然磨牙，後來睡覺乖乖裝咬合板睡」。

根據《元氣網》整理的資訊，磨牙沒有單一明確原因，跟壓力焦慮、生活習慣如吸菸喝酒、大量咖啡有關，或是有些藥物、睡眠呼吸中止症，都會造成磨牙。保持良好的睡眠習慣與避免興奮劑，可以保護牙齒免受到損害，至於訂製牙套來保護牙齒，則是有效的防止磨牙關鍵。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

