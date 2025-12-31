跨年注意！「3縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

跨年要注意了！中央氣象署上午8時40分針對基隆北海岸、宜蘭縣發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，東北季風影響，今（31）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

