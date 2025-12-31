聽新聞
跨年後「強冷探10度」歐美德三模式確認！粉專：下周還有一波冷空氣接力
入冬首波強烈大陸冷氣團元旦報到，愈晚愈冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，跨年後強冷確認，包括歐、美、德三大模式最新溫度走勢預測，對未來幾天溫度走向共識非常高，溫度最低點預測也相去不遠。換句話說，強烈冷氣團的到來，幾乎確定。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，以目前預報來看，這波強烈冷氣團影響時序大概是今天到元旦，水氣增加，冷空氣陸續南下，北部、宜蘭漸轉濕涼，跨年後再轉濕冷，但中南部、花東這時候感受還不會太冷。
周五強烈冷氣團主力抵達，北部、宜蘭白天濕冷，入夜後漸轉陰冷，其他地方則全面轉為乾冷天氣，最低溫將挑戰10-11度。
至於周六到下周一，乾冷空氣接手，全台乾冷、放晴，但日夜溫差非常大，深夜低溫持續下探10-11度。預計下周一白天後，這波強烈冷氣團減弱，但下一波冷空氣可能很快就到，屆時再觀察分析。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
