身分反轉！美兩名資安專家勾結勒索集團 向業者索討數百萬美元認罪

跨年後「強冷探10度」歐美德三模式確認！粉專：下周還有一波冷空氣接力

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
入冬最強冷空氣強烈大陸冷氣團元旦報到。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」。
入冬最強冷空氣強烈大陸冷氣團元旦報到。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」。

入冬首波強烈大陸冷氣團元旦報到，愈晚愈冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，跨年後強冷確認，包括歐、美、德三大模式最新溫度走勢預測，對未來幾天溫度走向共識非常高，溫度最低點預測也相去不遠。換句話說，強烈冷氣團的到來，幾乎確定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，以目前預報來看，這波強烈冷氣團影響時序大概是今天到元旦，水氣增加，冷空氣陸續南下，北部、宜蘭漸轉濕涼，跨年後再轉濕冷，但中南部、花東這時候感受還不會太冷。

周五強烈冷氣團主力抵達，北部、宜蘭白天濕冷，入夜後漸轉陰冷，其他地方則全面轉為乾冷天氣，最低溫將挑戰10-11度。

至於周六到下周一，乾冷空氣接手，全台乾冷、放晴，但日夜溫差非常大，深夜低溫持續下探10-11度。預計下周一白天後，這波強烈冷氣團減弱，但下一波冷空氣可能很快就到，屆時再觀察分析。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 低溫 跨年

