滿是AI味的履歷大量湧入企業 求職市場陷入同質化困境

身分反轉！美兩名資安專家勾結勒索集團 向業者索討數百萬美元認罪

跨年後「強冷探10度」歐美德三模式確認！粉專：下周還有一波冷空氣接力

迎接2026第1道曙光！粉專：這區看曙光機會全台最低

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
迎接2026第1道曙光中南部機會最大。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
迎接2026第1道曙光中南部機會最大。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

今天是31日，不少人跨年接著迎接2026第1道曙光，受天氣影響，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區有局部短暫雨，要想看到元旦曙光的機會應該是全台最小的。

「林老師氣象站」指出，迎接2026年的第1道曙光，對許多人而言，曙光不只是日出的瞬間，更是象徵著新一年的開端與期待。有沒有機會看到，元旦當天天氣成為曙光能見度的重要關鍵。

「林老師氣象站」指出，根據今晨歐洲ECMWF及美國AIGFS數值模式模擬結果均顯示，元旦清晨，受到的天氣系統是東北季風增強，台灣北部與東北部地區不但氣溫轉為涼冷；環境水氣亦同步增加，新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區也都有局部短暫雨，要想看到元旦曙光的機會應該是全台最小的。

此外，由於東部外海雲量偏多，雲層容易堆積，也會直接壓縮到元旦曙光露臉的空間；相較之下，中南部地區多為多雲時晴天氣，若雲層破口出現，短暫見到曙光的機會最大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

元旦 新竹

