聽新聞
0:00 / 0:00
迎接2026第1道曙光！粉專：這區看曙光機會全台最低
今天是31日，不少人跨年接著迎接2026第1道曙光，受天氣影響，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區有局部短暫雨，要想看到元旦曙光的機會應該是全台最小的。
「林老師氣象站」指出，迎接2026年的第1道曙光，對許多人而言，曙光不只是日出的瞬間，更是象徵著新一年的開端與期待。有沒有機會看到，元旦當天天氣成為曙光能見度的重要關鍵。
「林老師氣象站」指出，根據今晨歐洲ECMWF及美國AIGFS數值模式模擬結果均顯示，元旦清晨，受到的天氣系統是東北季風增強，台灣北部與東北部地區不但氣溫轉為涼冷；環境水氣亦同步增加，新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區也都有局部短暫雨，要想看到元旦曙光的機會應該是全台最小的。
此外，由於東部外海雲量偏多，雲層容易堆積，也會直接壓縮到元旦曙光露臉的空間；相較之下，中南部地區多為多雲時晴天氣，若雲層破口出現，短暫見到曙光的機會最大。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言