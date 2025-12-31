入冬最強冷空氣元旦報到！吳德榮：周五到周日晨低溫7度以下
入冬最強冷空氣要來了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3713-2025-12-30-21-13-14)指出，今(31)日東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼，花東有零星降雨的機率；中南部晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。
今各地區氣溫如下：北部15至20度、中部12至29度、南部12至30度及東部15至28度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，元旦(1日)起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；周五(2日)至下周(4)日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)機率最高，本島平地最低氣溫將降至7度以下；天氣寒冷，要注意保暖，絕不可小覷。周四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。周六、下周日各地轉晴朗乾冷，周六東半部偶有零星飄雨機率。
吳德榮表示，這波冷空氣比上波強，零度(雪)線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山(太平、合歡、雪山等)有一些零星、少量飄雪的機率。1000公尺左右的七星、大屯山氣溫還不夠低，霧淞、冰霰的機率亦偏低，可遇不可求。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周日白天至周一(5日)白天冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下周一晚至周二(6日)晨迎風面轉濕白天起再轉乾，同時還有「強冷空氣」接著南下，但強度與時間，無論歐(ECMWF)、美(GFS)的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整；宜再觀察，尚無定論。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
