快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

聽新聞
0:00 / 0:00

入冬最強冷空氣元旦報到！吳德榮：周五到周日晨低溫7度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼。元旦起入冬最強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷。聯合報系資料照
今北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼。元旦起入冬最強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷。聯合報系資料照

入冬最強冷空氣要來了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3713-2025-12-30-21-13-14)指出，今(31)日東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼，花東有零星降雨的機率；中南部晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。

今各地區氣溫如下：北部15至20度、中部12至29度、南部12至30度及東部15至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，元旦(1日)起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；周五(2日)至下周(4)日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)機率最高，本島平地最低氣溫將降至7度以下；天氣寒冷，要注意保暖，絕不可小覷。周四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。周六、下周日各地轉晴朗乾冷，周六東半部偶有零星飄雨機率。

吳德榮表示，這波冷空氣比上波強，零度(雪)線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山(太平、合歡、雪山等)有一些零星、少量飄雪的機率。1000公尺左右的七星、大屯山氣溫還不夠低，霧淞、冰霰的機率亦偏低，可遇不可求。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周日白天至周一(5日)白天冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下周一晚至周二(6日)晨迎風面轉濕白天起再轉乾，同時還有「強冷空氣」接著南下，但強度與時間，無論歐(ECMWF)、美(GFS)的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整；宜再觀察，尚無定論。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫 冷氣團

延伸閱讀

入冬最強冷空氣要來了！吳德榮：周五到周日下探7度以下

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

相關新聞

癌症時鐘快轉14秒 罹肺癌數創新高

最新「癌症登記報告」出爐，一一二年新發生癌症人數為十三萬八○五一人，較前一年增加七七五八人，癌症時鐘快了十四秒，平均每三...

癌症時鐘快／幫癌友減壓 病團諮商服務擴大

癌症時鐘加快，平均每三分四十八秒就有一人罹癌，為了降低癌友身心壓力，癌症希望基金會、台灣癌症基金會近期擴大諮商服務，台癌...

急診、家醫禁高風險醫美手術 明上路

衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」預計於今天公告，明年元旦施行。衛福部長石崇良表示，新制採三級...

跨年夜東北雲多 元旦冷氣團來襲

跨年焰火、元旦迎曙光，恐怕會受到天候影響，中央氣象署預報員林定宜表示，受到東北季風影響，北東雲量多且有水氣，元旦強烈大陸...

公職獸醫荒 立委促動保、防疫分流

國內爆發首例非洲豬瘟案例，衝擊養豬產業，也敲響第一線防疫體系人力不足的警鐘。全台有六千多名執業獸醫師，僅有六分之一擔任公...

YouBike前半小時免費 六都僅台南、高雄未跟進

六都目前僅台南、高雄YouBike未優惠前30分鐘免費，影響主要使用的學生族群甚大，成功大學的學生昨天由議員、里長陪同開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。