高雄馬路邊「15公分白色實線」外側屬路肩 駕駛驚：行駛遭開罰

一般道路上常見2種白色實線標線，其一為設置在路邊，寬度15公分的白色實線為「路面邊線」，該邊線外側空間為路肩，禁止車輛行駛，違者開罰600至1800元罰鍰；另一種寬度10公分為快慢車道分隔線。許多民眾誤以為路肩可以行駛而遭開罰，高雄市交通局提醒，路面邊線外側空間只提供車輛準備停車或臨停時，才可以駛出邊線。

高雄市橋頭區一名騎士多年前曾因未注意前方有車輛「停在白線外」，騎士自撞車輛後倒地，遭後方機車輾過腿，該畫面至今仍在網路瘋傳，外界質疑該白線外側很寬，停車是否違法？交通大隊對此解釋，該白線為15公分寬的路面邊線，外側屬於路肩而非車道，被撞的轎車已緊靠道路右側，並非違規停車，反而是機車駛出路面邊線恐遭開罰。

也有一名網友曾表示收到一張罰單，他當時騎車在馬路上的白色邊線外，也就是「路肩」，是禁止通行汽、機車，因而遭警方開罰單600元，無奈說騎機車7年，直到收到紅單才驚覺機車不能騎超出旁邊白線邊線。

高雄市交通局表示，高雄新鋪設馬路配合道路標線改造，路邊常有一條15公分的白色實線，該實線稱為路面邊線，用以區分行車範圍和路肩，邊線左邊是車道，右邊則是路肩，並強調「只有準備停車或臨停，才可以駛出路面邊線」，路面邊線能使車道範圍明確、安全引導車流，也設置安全間隔，使民眾停車更安心。

交通大隊表示，路面上還有另一種白色實線為寬度10公分，屬「快慢車道分隔線」，該白線右側屬慢車道，可以行駛機車，但若寬度15公分則為路面邊線，外側屬路肩而非車道，可停車但需緊靠道路右側，臨停至少距離60公分，停車至少距離40公分。

根據道路交通標誌標線號誌設置規則第183條，路面邊線用以指示路肩或路面外側邊緣之界線，其線型為白實線，線寬為15公分，整段設置，但交岔路口及劃設有禁止停車線、禁止臨時停車線處，或地面有人行道之路段得免設之。車輛若行駛在路面邊線以外，依道交條例，任意駛出道路邊線和跨越兩車道行駛，處600至1800元罰鍰。 高雄市交通局提醒，路面邊線外側空間只提供車輛準備停車或臨停時，才可以駛出邊線。圖／高雄市交通局提供 一般道路上常見2種白色實現，其中路邊寬度15公分的白色實線為「路面邊線」，邊線外側空間為路肩，禁止有車輛行駛，否則可開罰600至1800元罰鍰。圖／翻攝自Google地圖

