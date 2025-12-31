癌症時鐘快轉14秒 罹肺癌數創新高

最新「癌症登記報告」出爐，一一二年新發生癌症人數為十三萬八○五一人，較前一年增加七七五八人，癌症時鐘快了十四秒，平均每三分四十八秒就有一人罹癌。肺癌連續三年位居新發生癌症人數之首，一一二年共一萬九九八六人罹患肺癌，創下新高。

國健署長沈靜芬表示，癌症連續四十三年蟬聯台灣十大死因榜首，嚴重威脅國人健康，不分男女，最新十大癌症排行榜依次為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。

一一二年男性新發癌症人數為七萬一二四四人，十大癌症依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。女性新發癌症人數為六萬六八○七人，依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。

與前一年名次相較，最新十大癌症排行榜中，皮膚癌與胃癌序位互換，皮膚癌從第九名升至第八名，新增四七○九人，林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，長期以來皮膚癌穩居癌症排行榜上，主要致癌因子為紫外線暴露，經年累月曝曬於陽光下，皮膚細胞ＤＮＡ遭受破壞，累積損害，提高致癌風險。

值得重視的是，一一二年新增一萬九九八六人罹患肺癌，創下歷史新高，比前一年增加二○○四人，增幅位居所有癌症之冠。台大公衛學院教授陳秀熙認為，這與肺癌納入成人癌篩政策有關，接受低劑量電腦斷層掃描的人數逐年增加，加上人口老化、空汙等因素，以致肺癌人數逐年攀升。

肺癌一萬九九八六人、大腸癌一萬九○七四人、乳癌一萬七七七九人，排行榜前三名人數高達五萬六八三九人，占一一二年新增罹癌患者的四成一，國健署長沈靜芬提醒，此三大癌症均在國健署成人癌篩範圍，民眾務必多加利用，定期接受癌篩。

