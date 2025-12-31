聽新聞
0:00 / 0:00

癌症時鐘快轉14秒 罹肺癌數創新高

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
衛福部公布最新「112年癌症登記報告」，除了癌症時鐘快轉了14秒，肺癌更連續三年為新發生癌症人數的首位。記者杜建重／攝影
衛福部公布最新「112年癌症登記報告」，除了癌症時鐘快轉了14秒，肺癌更連續三年為新發生癌症人數的首位。記者杜建重／攝影

最新「癌症登記報告」出爐，一一二年新發生癌症人數為十三萬八○五一人，較前一年增加七七五八人，癌症時鐘快了十四秒，平均每三分四十八秒就有一人罹癌。肺癌連續三年位居新發生癌症人數之首，一一二年共一萬九九八六人罹患肺癌，創下新高。

國健署長沈靜芬表示，癌症連續四十三年蟬聯台灣十大死因榜首，嚴重威脅國人健康，不分男女，最新十大癌症排行榜依次為肺癌、大腸癌、女性乳癌肝癌攝護腺癌口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。

一一二年男性新發癌症人數為七萬一二四四人，十大癌症依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。女性新發癌症人數為六萬六八○七人，依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌

與前一年名次相較，最新十大癌症排行榜中，皮膚癌與胃癌序位互換，皮膚癌從第九名升至第八名，新增四七○九人，林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，長期以來皮膚癌穩居癌症排行榜上，主要致癌因子為紫外線暴露，經年累月曝曬於陽光下，皮膚細胞ＤＮＡ遭受破壞，累積損害，提高致癌風險。

值得重視的是，一一二年新增一萬九九八六人罹患肺癌，創下歷史新高，比前一年增加二○○四人，增幅位居所有癌症之冠。台大公衛學院教授陳秀熙認為，這與肺癌納入成人癌篩政策有關，接受低劑量電腦斷層掃描的人數逐年增加，加上人口老化、空汙等因素，以致肺癌人數逐年攀升。

肺癌一萬九九八六人、大腸癌一萬九○七四人、乳癌一萬七七七九人，排行榜前三名人數高達五萬六八三九人，占一一二年新增罹癌患者的四成一，國健署長沈靜芬提醒，此三大癌症均在國健署成人癌篩範圍，民眾務必多加利用，定期接受癌篩。

癌症 肺癌 大腸癌 胃癌 子宮頸癌 乳癌 肝癌 口腔癌 攝護腺癌 食道癌

延伸閱讀

最新十大癌症排行榜 肺癌、大腸癌、乳癌新發生數都破1.7萬人

肺癌新增2千創新高 與老化、空污相關

癌症時鐘快轉14秒！ 每3分48秒有1人罹癌 肺癌再奪癌王

2026年胃癌正式納入第6癌篩 每年估逾60萬人受惠

相關新聞

癌症時鐘快轉14秒 罹肺癌數創新高

最新「癌症登記報告」出爐，一一二年新發生癌症人數為十三萬八○五一人，較前一年增加七七五八人，癌症時鐘快了十四秒，平均每三...

癌症時鐘快／幫癌友減壓 病團諮商服務擴大

癌症時鐘加快，平均每三分四十八秒就有一人罹癌，為了降低癌友身心壓力，癌症希望基金會、台灣癌症基金會近期擴大諮商服務，台癌...

急診、家醫禁高風險醫美手術 明上路

衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」預計於今天公告，明年元旦施行。衛福部長石崇良表示，新制採三級...

跨年夜東北雲多 元旦冷氣團來襲

跨年焰火、元旦迎曙光，恐怕會受到天候影響，中央氣象署預報員林定宜表示，受到東北季風影響，北東雲量多且有水氣，元旦強烈大陸...

吃辣減重？3原則要把握

多吃點辣，代謝會變快、有燃脂減重的效果？坊間流傳「吃辣能幫助減重」，不過，若是加辣飲食方式錯誤，反而會傷身。內科暨減重專...

國藥國造 助新藥生技業跨越「死亡之谷」

「藥廠願意花10億元投入臨床試驗，卻不願先投資1億元進行候選藥物的臨床前開發。」國家衛生研究院生技與藥物研究所所長謝興邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。