限量365位！USPACE 9周年推Premium訂閱制 黑卡停車時數無上限再享專屬秘書服務

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
USPACE Premium以「全方位出行訂閱制」為核心，依不同生活型態推出綠卡、金卡、白金卡與黑卡4級方案。圖／USPACE提供
USPACE Premium以「全方位出行訂閱制」為核心，依不同生活型態推出綠卡、金卡、白金卡與黑卡4級方案。圖／USPACE提供

USPACE悠勢科技集團迎來成立9周年，今宣布推出全球首創的全方位出行訂閱服務「USPACE Premium」，宣告集團正式從「智慧停車平台」全面升級為整合停車、移動與生活場景的城市級出行服務系統。執行長宋捷仁指出，「停車是消費的起點」，也是城市移動數位轉型過程中不可或缺的新型基礎設施，USPACE希望透過訂閱制，重新定義人們使用城市與移動生活的方式。

宋捷仁表示，USPACE自創立以來，即以資料、物聯網與平台化思維切入停車產業，9年來在台灣與日本累積超過200萬名實名會員，合作場域近2,000座，管理近10萬格智慧化車位，穩居亞洲智慧停車管理平台領導地位。隨著服務觸角持續延伸，集團已建構橫跨停車、充電、租車、接送、洗車、鍍膜、保險與代駕的完整出行生態系，邁向高價值訂閱經濟的新里程碑。

USPACE以「車主生活圈」為核心，持續擴展多元服務，旗下Ucharging充電平台透過與台灣大哥大、富邦合作，已完成全台好市多停車場充電樁系統整合，並進駐秀泰影城場域，目前全台已佈建600座充電樁，充電網絡將持續加速擴張。

共享租車與接送服務亦成為成長引擎。USPACE與iRent展開深度合作，未來iRent全數車輛皆可於USPACE場站租還，會員亦可直接於平台完成租借；UGO機場接送服務則已成為集團第2大營收來源，季成長率高達150%，平台掌握超過6,000名司機，用戶最快提前30分鐘即可完成預約。

目前全台約有3,000家自助洗車場，USPACE希望透過UWASH系統協助數位轉型，並推出到府洗車服務；Ultra-Coating鍍膜服務則以標準化流程與透明檢測報告，重塑高端車輛美容市場，並鼓勵技師進駐USPACE停車場創業，提升服務附加價值。

為完成商業模式閉環，USPACE亦宣布將跨足保險市場，預計明年推出與富邦產險合作的停車保管責任險，以及訂閱制車體保障方案，用每日銅板價解決車主最常見的擦撞與鈑金維修痛點，串聯停車、維修、洗車與保養服務，打造低頻高毛利的成長動能。

此次發表的USPACE Premium，以「全方位出行訂閱制」為核心，依不同生活型態推出綠卡、金卡、白金卡與黑卡4級方案。其中最高階「USPACE Premium黑卡」採推薦申請制，全球限量365位，象徵365天無縫尊榮體驗。黑卡會員可於USPACE全數合作場域不限次停車，實現「全台灣都是你的月租車位」，並享有機場接送、市區出行、到府洗車、頂級鍍膜與24小時黑卡秘書服務。

USPACE亦獨家攜手全球頂級禮賓服務公司Aspire Lifestyles奧思禮，為黑卡會員解鎖米其林餐廳、五星級飯店升等、私人飛機、遊艇、精品代購與全球緊急支援等高端生活場景。宋捷仁強調，USPACE Premium不只是訂閱服務，而是一套結合移動、生活與城市資源的全新使用權限，象徵USPACE從平台規模成長，正式邁向全球化、高價值的出行服務集團。

「USPACE Premium黑卡」採推薦申請制，全球限量365位。記者黃筱晴／攝影
「USPACE Premium黑卡」採推薦申請制，全球限量365位。記者黃筱晴／攝影

