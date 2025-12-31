聽新聞
癌症時鐘快／幫癌友減壓 病團諮商服務擴大

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部昨天公布最新二○二三年癌症登記報告，除癌症時鐘快轉，肺癌更連續三年為新發生癌症人數的首位。記者杜建重／攝影
衛福部昨天公布最新二○二三年癌症登記報告，除癌症時鐘快轉，肺癌更連續三年為新發生癌症人數的首位。記者杜建重／攝影

癌症時鐘加快，平均每三分四十八秒就有一人罹癌，為了降低癌友身心壓力，癌症希望基金會、台灣癌症基金會近期擴大諮商服務，台癌日前成立「晴嶼心理諮商所」，提供癌症病人及家屬免費諮商。癌症希望基金會提供六次免費心理諮商服務或四次免費伴侶或家庭諮商。

研究顯示，近半數癌症病人飽受情緒困擾，三至四成癌友出現嚴重焦慮或憂鬱。癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，我國癌症五年存活率突破六成，癌友存活時間愈來愈長，但目前國內醫療系統缺乏癌後心理照護系統性資源，政府更應重視癌友心理健康，盡力補足諮商缺口。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，該基金會二○一三年提供心理諮商服務，至今已逾十二年，今年擴大服務，成立「晴嶼心理諮商所」，提供癌症病人及家屬免費諮商資源，聘用十位心理諮商師。

癌症希望基金會持續推動「癌友及家屬心理支持方案」，由心理師依照個案需求，每人最多可有六次免費個別諮商或四次免費伴侶或家庭諮商。

最新癌症登記報告資料顯示，二○二三年十五至四十九歲育齡癌症病人二萬一四四五人，癌症希望基金會呼籲，政府應該更重視青壯年癌症病人生育需求。衛福部雖於今年九月推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，十八至四十歲罹乳癌或血液癌症病人可獲凍卵、凍精補助，但男性實體癌症未被納入，期盼擴大適用對象，納入更多癌別。

二◯二五年最新調查發現，百分之六十八點八的癌友曾與醫療人員討論生育議題，但被轉介至生殖醫學門診比率僅百分之廿二點三，最後凍精、凍卵的比率更少。癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏呼籲，醫護向癌友解釋治療方案及衛教時，應增加「生育是否受到治療影響」，主動提供影響生育功能或保存的相關資訊，讓病人保有一線「生」機。

癌症時鐘快／幫癌友減壓 病團諮商服務擴大

