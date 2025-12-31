聽新聞
跨年夜東北雲多 元旦冷氣團來襲
跨年焰火、元旦迎曙光，恐怕會受到天候影響，中央氣象署預報員林定宜表示，受到東北季風影響，北東雲量多且有水氣，元旦強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周日清晨，其中周五晚間至周六清晨最冷，局部近山區低溫下探六度。
林定宜說，今天受到東北季風影響，跨年夜北部、東半部雲量較多，觀賞焰火恐受到些許雲層阻擋，桃園以北、宜蘭有局部短暫降雨，其中基隆北海岸、大台北山區降雨時間較長，需留意局部大雨，竹苗、花東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴。
周四元旦及周五水氣較多，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭雲層厚，元旦曙光會受影響；花東部分，由於觀賞曙光是往東邊看，而東邊雲層相對較低，也有些許影響；中南部則晴朗一些，但觀賞曙光仍會被山阻擋到。
周四元旦強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周日，周五晚間至周六清晨最冷，西、東北部低溫僅十、十一度，花東十三、十四度，局部近山區更下探六度。
