癌症時鐘快／國健署長：重大致癌因子 肥胖僅次菸害

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

肥胖為眾癌淵藪，衛福部國健署公布最新癌症登記報告，在十大癌症中，與肥胖有關者就有大腸癌乳癌、肝癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、胰臟癌等。國健署長沈靜芬指出，過重和肥胖為僅次於菸害的致癌因子，想要遠罹癌症威脅，務必控制體重。

台灣癌症基金會執行長張文震指出，肥胖是疾病之首，世界衛生組織將肥胖症歸為慢性疾病；肥胖與代謝症候群關係密切，提高糖尿病高血壓、高脂血症、心血管疾病等機率，而這些疾病與許多癌症宛如「堂兄弟姊妹」，相互影響。

國健署長沈靜芬表示，肥胖是重要的致癌因子，多種癌症都與肥胖相關，包括乳癌、大腸、子宮內膜癌、肝癌、胰臟癌、食道癌、甲狀腺癌、白血病等。例如，肥胖導致胰島素阻抗和高胰島素血症，誘發大腸癌。脂肪組織分泌更多雌激素，刺激乳癌細胞生長，此兩大癌症罹癌人數眾多，令人憂心。

張文震表示，均衡營養、規律運動為控制體重的不二法門，建議每天至少食用三分蔬菜與二分水果，攝取豐富維生素、礦物質和膳食纖維；每周至少運動一五○分鐘，規律運動可降低百分之卅乳癌復發、百分之廿至卅大腸癌復發，降低整理死亡風險。

國健署 肥胖 癌症 大腸癌 乳癌 胰臟癌 胰島素 食道癌 高血壓 糖尿病

