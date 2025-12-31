聽新聞
0:00 / 0:00

急診、家醫禁高風險醫美手術 明上路

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
急診、家醫禁高風險醫美手術明上路。記者林伯東／攝影
急診、家醫禁高風險醫美手術明上路。記者林伯東／攝影

衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」預計於今天公告，明年元旦施行。衛福部長石崇良表示，新制採三級管理，凡需全身麻醉的手術均屬於最高風險的特定美容醫學手術，需由專科醫師執行，家醫科、急診科被排除在大外科，不得執行美容醫學手術。

石崇良表示，一月一日起，美容醫學分為美容醫學處置（如針劑注射）、美容醫學手術、特定美容醫學手術等三大類，特定美容醫學風險最高，為此，大幅調整認定標準。原先規畫以單次抽脂「一五○○ＣＣ」為列管依據，低於此數據者，不受專科限制，幾乎任何醫師均可執行，但與專家討論後，改以全身麻醉作為判斷標準。

舉例來說，使用全身麻醉的抽脂手術即為特定美容醫學手術，必須由指定專科醫師（整形外科）執行，不再以抽脂量多寡作為區分。

此外，特定美容醫學手術原本限定臉部削骨、其他部位削骨、中臉部及全臉部拉皮、抽脂（大量）、腹部整形、鼻整形、隆乳手術、其他經中央主管機關公告指定手術，有鑑於近期爭議事件，而新增「生殖器整形」。

限九部定專科醫師 確保專業

值得一提的是，部分醫事團體力挺家醫科、急診科等醫師也可執行美容醫學手術，但衛福部堅守立場，最後仍將其排除在外，大外科專科醫師資格仍僅限外科、神經外科、整形外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科及皮膚科等九個部定專科醫師，確保醫療行為回歸專業訓練。

醫事司副司長劉玉菁表示，若於二○一九年之前取得醫師公會全聯會所受理美容醫學特定手術案例認證，擁有證書的醫師仍可持續執行特定醫美手術。

直美醫師 新制設立落日條款

針對「直美」醫師（即未經專科訓練，直接執行醫美）的規範，石崇良表示，二○一九年後畢業的醫學生需先回到醫院完成「兩年期醫師畢業後一般醫學訓練」（ＰＧＹ），可從事美容醫學處置。至於二○一九年前畢業的直美醫師，新制設立「落日條款」，需於一年內完成學分補訓，並提出過往手術實例卅二例資料，經認定核可，始能繼續執行手術；若未於一年內補訓，不得再執行美容醫學手術。

此外，執行特定美容醫學的醫療院所需上網登錄，揭露醫師訊息，石崇良表示，高風險醫美手術多屬自費項目，過去並未要求申報，主管機關難以掌握實際執行人數與手術量。這次修法後新增登錄義務，凡執行高風險醫美手術者均須事先向地方衛生局登錄醫師專科別、可執行的手術項目、取得哪些認證。衛福部將設置專區，對外公開相關訊息，供民眾查詢，若醫療院所提供不實資料，可依醫療法第一○三條，處以五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰。

醫美 衛福部 手術 神經外科 石崇良 醫學 婦產科 皮膚科 隆乳 生殖器

延伸閱讀

醫美特管法拍板排除家醫、急診 醫師公會發聲：應改採資格認證制

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

首座國產血袋廠完成建置 年產230萬組擴充血液量能

北捷傷者是愛滋感染者 石崇良：接獲21通諮詢電話 僅個位數轉介投藥

相關新聞

癌症時鐘快轉14秒 罹肺癌數創新高

最新「癌症登記報告」出爐，一一二年新發生癌症人數為十三萬八○五一人，較前一年增加七七五八人，癌症時鐘快了十四秒，平均每三...

癌症時鐘快／幫癌友減壓 病團諮商服務擴大

癌症時鐘加快，平均每三分四十八秒就有一人罹癌，為了降低癌友身心壓力，癌症希望基金會、台灣癌症基金會近期擴大諮商服務，台癌...

急診、家醫禁高風險醫美手術 明上路

衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」預計於今天公告，明年元旦施行。衛福部長石崇良表示，新制採三級...

跨年夜東北雲多 元旦冷氣團來襲

跨年焰火、元旦迎曙光，恐怕會受到天候影響，中央氣象署預報員林定宜表示，受到東北季風影響，北東雲量多且有水氣，元旦強烈大陸...

吃辣減重？3原則要把握

多吃點辣，代謝會變快、有燃脂減重的效果？坊間流傳「吃辣能幫助減重」，不過，若是加辣飲食方式錯誤，反而會傷身。內科暨減重專...

國藥國造 助新藥生技業跨越「死亡之谷」

「藥廠願意花10億元投入臨床試驗，卻不願先投資1億元進行候選藥物的臨床前開發。」國家衛生研究院生技與藥物研究所所長謝興邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。