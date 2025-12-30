聽新聞
觀察站／壓力源頭不拆彈 留不住公職獸醫師
遊蕩犬追車、咬死人、瀕危的石虎與草鴞屢遭攻擊，問題日益嚴重，現在連考上公職獸醫師一聽到要管遊蕩犬就放棄報到，立法院今天將針對動物保護法部分條文進行逐條審查，解決遊蕩動物衝突應該是重中之重。
零撲殺政策上路八年，遊蕩動物數量未見顯著下降，收容所爆滿，遊蕩犬追車導致民眾傷亡、攻擊民眾的新聞屢見不鮮，石虎、草鴞、穿山甲等瀕危野生動物，遭遊蕩犬攻擊致死或傷殘，造成生態失衡已到了不容忽視的臨界點。
今年七月，高雄老翁海泳中被野狗咬死，兒子悲慟泣訴「希望我爸爸是最後一個受害者」，這樣卑微的請求，也是全民心聲，但至今仍不見政府對遊蕩犬問題提出具體可行解方，連民團訴求禁止餵食入法，農業部態度也搖擺不定。
如今，遊蕩犬問題竟也讓公職獸醫出現「逃兵潮」，昨天獸醫師在記者會指出，公職獸醫分發到地方後常被要求兼辦非專業核心的動保業務，許多考取公職的獸醫師，得知要管理遊蕩犬、面對爆滿的收容所壓力以及無止盡的民眾投訴，不是放棄報到，不然就是乾脆轉職。壓力源頭不拆彈，靠升職加薪，想留人效果恐怕有限。
動保法審查是解決問題的契機，零撲殺政策已淪為人、犬、野生動物三輸局面，趕快把管理失靈的破洞補上，不要再有悲劇發生。
