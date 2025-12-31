公職獸醫荒 立委促動保、防疫分流

國內爆發首例非洲豬瘟案例，衝擊養豬產業，也敲響第一線防疫體系人力不足的警鐘。全台有六千多名執業獸醫師，僅有六分之一擔任公職獸醫，許多新進公職獸醫分發至地方，聽到要管遊蕩犬就放棄報到。立委與獸醫團體呼籲參考屏東縣府作法，並將動保與防疫業務分流。

立委郭昱晴指出，全台有六一四五名合格獸醫師，實際投入公職體系者僅一○一五人；面對禽流感、豬瘟等龐大防疫業務，公職獸醫疲於奔命，即便政府提供「不開業獎金」，仍與民間動物醫院收入懸殊，她呼籲政府應優化公職獸醫的待遇與勞動環境。

立委吳沛憶表示，全台公職獸醫缺額超過百人，近期招考更出現「卅六個缺額，僅卅五人報考」的窘境，要求政府應儘速提升薪資與職等，立委鍾佳濱建議參考屏東縣府作法，推動防疫與動保業務分流，並籲提升基層職等及不開業獎金留才。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫指出，公職獸醫負責全台逾一億隻經濟動物的健康，主要工作應該是為國家防疫、國人食安把關；但許多新進公職獸醫分發至地方，卻被要求兼辦動保業務，聽到要管遊蕩犬就放棄報到。他主張動保與防檢疫業務應明確分流。此外，基層公職獸醫職等普遍受限於六至七職等上限，也成為留才一大阻礙。

農業部動保司副司長陳中興表示，已著手推動業務分流，區隔核心獸醫業務與一般行政工作；將稽查、宣導與收容照護等任務交由非獸醫人員分擔，讓獸醫師專注於醫療、急救與絕育等工作，也將持續與地方政府協調優化人力配置。

防檢署副署長傅學理表示，今年六月上路的不開業獎金，已讓基層獸醫師每月可多領約二萬四百元，考試院也通過職等調整案，自明年二月一日起，地方股長、科長等主管得以調升職等，不開業獎金可提高至二萬七千元。他指出，在獎金誘因下，目前已有五十二名獸醫回流公職體系；待職等提升上路後，預期可再紓解人力缺口。

