聽新聞
0:00 / 0:00

公職獸醫荒 立委促動保、防疫分流

聯合報／ 記者楊惠琪張曼蘋／台北報導
遊蕩犬問題日益惡化，有新進公職獸醫分發後，聽到要管遊蕩犬就放棄報到。本報資料照片
遊蕩犬問題日益惡化，有新進公職獸醫分發後，聽到要管遊蕩犬就放棄報到。本報資料照片

國內爆發首例非洲豬瘟案例，衝擊養豬產業，也敲響第一線防疫體系人力不足的警鐘。全台有六千多名執業獸醫師，僅有六分之一擔任公職獸醫，許多新進公職獸醫分發至地方，聽到要管遊蕩犬就放棄報到。立委與獸醫團體呼籲參考屏東縣府作法，並將動保與防疫業務分流。

立委郭昱晴指出，全台有六一四五名合格獸醫師，實際投入公職體系者僅一○一五人；面對禽流感、豬瘟等龐大防疫業務，公職獸醫疲於奔命，即便政府提供「不開業獎金」，仍與民間動物醫院收入懸殊，她呼籲政府應優化公職獸醫的待遇與勞動環境。

立委吳沛憶表示，全台公職獸醫缺額超過百人，近期招考更出現「卅六個缺額，僅卅五人報考」的窘境，要求政府應儘速提升薪資與職等，立委鍾佳濱建議參考屏東縣府作法，推動防疫與動保業務分流，並籲提升基層職等及不開業獎金留才。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫指出，公職獸醫負責全台逾一億隻經濟動物的健康，主要工作應該是為國家防疫、國人食安把關；但許多新進公職獸醫分發至地方，卻被要求兼辦動保業務，聽到要管遊蕩犬就放棄報到。他主張動保與防檢疫業務應明確分流。此外，基層公職獸醫職等普遍受限於六至七職等上限，也成為留才一大阻礙。

農業部動保司副司長陳中興表示，已著手推動業務分流，區隔核心獸醫業務與一般行政工作；將稽查、宣導與收容照護等任務交由非獸醫人員分擔，讓獸醫師專注於醫療、急救與絕育等工作，也將持續與地方政府協調優化人力配置。

防檢署副署長傅學理表示，今年六月上路的不開業獎金，已讓基層獸醫師每月可多領約二萬四百元，考試院也通過職等調整案，自明年二月一日起，地方股長、科長等主管得以調升職等，不開業獎金可提高至二萬七千元。他指出，在獎金誘因下，目前已有五十二名獸醫回流公職體系；待職等提升上路後，預期可再紓解人力缺口。

獸醫師 非洲豬瘟 動物醫院 禽流感 鍾佳濱 吳沛憶 農業部 郭昱晴

延伸閱讀

明動保法逐條修正 保育團體：僅8立委提案有助解決遊蕩動物衝突

公職獸醫荒！聽到要管流蕩犬就嚇跑 立委促動保、防疫分流

下屬比主管薪水還要高 中央留用公職專業人員新制惹爭議

立委李坤城等人攜手企業 為國門執勤犬加菜

相關新聞

癌症時鐘快轉14秒 罹肺癌數創新高

最新「癌症登記報告」出爐，一一二年新發生癌症人數為十三萬八○五一人，較前一年增加七七五八人，癌症時鐘快了十四秒，平均每三...

癌症時鐘快／幫癌友減壓 病團諮商服務擴大

癌症時鐘加快，平均每三分四十八秒就有一人罹癌，為了降低癌友身心壓力，癌症希望基金會、台灣癌症基金會近期擴大諮商服務，台癌...

急診、家醫禁高風險醫美手術 明上路

衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」預計於今天公告，明年元旦施行。衛福部長石崇良表示，新制採三級...

跨年夜東北雲多 元旦冷氣團來襲

跨年焰火、元旦迎曙光，恐怕會受到天候影響，中央氣象署預報員林定宜表示，受到東北季風影響，北東雲量多且有水氣，元旦強烈大陸...

公職獸醫荒 立委促動保、防疫分流

國內爆發首例非洲豬瘟案例，衝擊養豬產業，也敲響第一線防疫體系人力不足的警鐘。全台有六千多名執業獸醫師，僅有六分之一擔任公...

觀察站／壓力源頭不拆彈 留不住公職獸醫師

遊蕩犬追車、咬死人、瀕危的石虎與草鴞屢遭攻擊，問題日益嚴重，現在連考上公職獸醫師一聽到要管遊蕩犬就放棄報到，立法院今天將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。