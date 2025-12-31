YouBike前半小時免費 六都僅台南、高雄未跟進
六都目前僅台南、高雄YouBike未優惠前30分鐘免費，影響主要使用的學生族群甚大，成功大學的學生昨天由議員、里長陪同開記者會，爭取比照多數六都做法；議員建議讓鄰里長免費使用YouBike洽公。南市府回應，以使用者付費為原則。
南市交通局副局長熊萬銀說，建議可買TPASS的299方案，YouBike享前30分鐘免費，另以市民卡騎乘YouBike2.0或2.0E皆為半價，大專院校可由學校名義向市府申請市民認同卡，同樣有半價優惠。
高市交通局指出，目前尚無擴大補助、跟進北部縣市的規畫，不過全市租借YouBike2.0前30分鐘享市府補助5元、YouBike2.0E電輔車為前30分鐘補助10元，另，大專院校以下學生持一卡通數位學生證或高雄兒童卡、持TPASS的高雄票種都有補助前30分鐘免費等優惠，用一卡通搭大眾運輸轉乘YouBike也享有前30分鐘免費。
南市議員蔡筱薇說，台南鐵路地下化後原地面上鐵軌空間打造綠園道，市府積極推動綠色運輸與步行、自行車友善環境，而成大學生以腳踏車代步多，但每年廢棄腳踏車問題困擾里長，若實施YouBike全面前30分鐘免費，可提升使用率、培養通勤習慣，解決廢棄車問題。
成大學生代表昨交付連署請願書給交通局，學生表示，全台多個縣市已提供YouBike前30分鐘免費，非六都有新竹市、新竹縣、嘉義市，六都的台北、新北、台中、桃園市更是前60分鐘免費，直轄市僅台南和高雄30分鐘內須付費，推動自行車交通的誘因明顯不足。
成大里長張歸樵、圍下里長石桂霖、大學里長黃荀武也說，若能提供免費優惠，學生可減少購買自行車，減輕大量廢棄腳踏車的亂象。
熊萬銀指出，目前全市設置約630座站點，累計使用人次超過1150萬，成功大學周邊有20多處站點，密度是全市最高之一，市長指示明年持續擴增站點，預計再增加約200座。
另，台南、高雄明年起新制將YouBike納入公共自行車傷害險免費加保範圍，未完成投保者將無法租借。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言