YouBike前半小時免費 六都僅台南、高雄未跟進

六都目前僅台南、高雄YouBike未優惠前30分鐘免費，影響主要使用的學生族群甚大，成功大學的學生昨天由議員、里長陪同開記者會，爭取比照多數六都做法；議員建議讓鄰里長免費使用YouBike洽公。南市府回應，以使用者付費為原則。

南市交通局副局長熊萬銀說，建議可買TPASS的299方案，YouBike享前30分鐘免費，另以市民卡騎乘YouBike2.0或2.0E皆為半價，大專院校可由學校名義向市府申請市民認同卡，同樣有半價優惠。

高市交通局指出，目前尚無擴大補助、跟進北部縣市的規畫，不過全市租借YouBike2.0前30分鐘享市府補助5元、YouBike2.0E電輔車為前30分鐘補助10元，另，大專院校以下學生持一卡通數位學生證或高雄兒童卡、持TPASS的高雄票種都有補助前30分鐘免費等優惠，用一卡通搭大眾運輸轉乘YouBike也享有前30分鐘免費。

南市議員蔡筱薇說，台南鐵路地下化後原地面上鐵軌空間打造綠園道，市府積極推動綠色運輸與步行、自行車友善環境，而成大學生以腳踏車代步多，但每年廢棄腳踏車問題困擾里長，若實施YouBike全面前30分鐘免費，可提升使用率、培養通勤習慣，解決廢棄車問題。

成大學生代表昨交付連署請願書給交通局，學生表示，全台多個縣市已提供YouBike前30分鐘免費，非六都有新竹市、新竹縣、嘉義市，六都的台北、新北、台中、桃園市更是前60分鐘免費，直轄市僅台南和高雄30分鐘內須付費，推動自行車交通的誘因明顯不足。

成大里長張歸樵、圍下里長石桂霖、大學里長黃荀武也說，若能提供免費優惠，學生可減少購買自行車，減輕大量廢棄腳踏車的亂象。

熊萬銀指出，目前全市設置約630座站點，累計使用人次超過1150萬，成功大學周邊有20多處站點，密度是全市最高之一，市長指示明年持續擴增站點，預計再增加約200座。

另，台南、高雄明年起新制將YouBike納入公共自行車傷害險免費加保範圍，未完成投保者將無法租借。

