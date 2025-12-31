聽新聞
吃辣減重？3原則要把握

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師提醒，吃辣僅一點點燃脂效果，遠不如均衡飲食、規律運動。圖╱123RF
醫師提醒，吃辣僅一點點燃脂效果，遠不如均衡飲食、規律運動。圖╱123RF

多吃點辣，代謝會變快、有燃脂減重的效果？坊間流傳「吃辣能幫助減重」，不過，若是加辣飲食方式錯誤，反而會傷身。內科暨減重專科醫師陳威龍表示，辣椒中的辣椒素（capsaicin），確實具有產熱的效應，能短暫提升代謝，但這些效果時間短暫、幅度有限，還容易吃辣上癮，且重口味刺激食欲，導致攝取更多熱量。

陳威龍指出，一項以超級嗜辣的墨西哥提華納（Tijuana）地區為研究對象的研究發現，每日攝取高劑量辣椒素的人，其身體脂肪指數（BAI）竟高出偶爾吃辣者約1.17倍。因為辣味可能讓人吃更多東西，對甜食的渴望也會增加，導致整體攝取熱量超標。

辣椒素攝取愈多 身體脂肪指數愈高

這項刊登於「Healthcare」期刊的研究，於全球高嗜辣地區之一、同時成人過重與肥胖比率超過70%的墨西哥進行。研究納入221名成年人，每日平均辣椒素攝取量高達152.44毫克，遠高於其他地區與國際研究水準。研究團隊在排除慢性疾病、消化道潰瘍等病史以及吸菸或過量飲酒者後，分析辣椒素攝取量與肥胖、脂肪肝的關聯性。

研究結果顯示，日常辣椒素攝取量愈高，身體質量指數（BMI）、臀圍、身體脂肪指數（BAI）與脂肪肝指數（FLI）也愈高。以每日攝取高劑量辣椒素者（400至900毫克）為例，其BAI為26.9、BMI為30.5，高於偶爾吃辣者的22.9與27.4。

想提升基礎代謝 吃辣選對食物搭配

研究團隊分析，墨西哥常見的辣椒醬或辣味料理，多半含大量油脂。為了緩解辛辣刺激，常搭配高碳水食物或含糖飲料，加上辣味會活化消化系統，讓人更想吃東西。陳威龍說，吃辣是否影響減重效果，與搭配食物的選擇與吃法有關，提醒要避免因吃辣而搭配過多油脂、糖分和重口味食物、飲料。

辣椒素可以刺激味蕾和消化道，並使血管擴張、流汗，有提升基礎代謝的功效。不過，吃辛辣料理時，肉類容易吃得比蔬菜多，減重效果並不顯著。陳威龍指出，真正的燃脂關鍵還是規律運動加上控制飲食熱量。

