曹西平猝死 醫：成因多與心臟疾病有關

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
近期天冷，提醒三高民眾應特別留意保暖，平時早晚要量血壓。圖／123RF
資深藝人曹西平29日晚間在家中猝逝，被發現時身體明顯浮腫已出現屍斑，但他生前無明確病史，目前難以確認死因。醫師指出，心臟相關問題是導致猝死的第一大原因，包括心律不整、心肌梗塞、主動脈剝離等都有可能發生，呼籲民眾多留意三高的控制。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說，目前只知道曹西平是在家中突然過世，而發生猝死原因多元，包括心臟疾病、中風、感染症等原因，其中多數猝死病因都與心臟相關疾病有關，根據國際研究，超過半數病人在突發心肌梗塞等心臟病事件之前，並無胸悶、胸痛等明顯症狀，但這類心臟疾病可以預防，民眾應重視高血壓、高血糖、高血脂等三高控制，「不能因為沒症狀，就不管三高」。

近期天冷，洪惠風提醒，三高民眾應特別留意保暖，平時要多量血壓，早晚至少要量一次，也要掌握自身血糖、膽固醇、血脂等數值，並調整飲食加以控管，建議民眾要規律運動、注意體重，且「絕對不能抽菸」，才能遠離心臟相關疾病。除三高之外，有些民眾因鉀離子不正常，或先天性心臟問題，導致心律不整，心臟收縮、舒張時間不正常，也有可能釀成猝死。

現年66歲曹西平，曾因身體狀況不佳淡出演藝圈，也曾在節目上自述身體癱軟倒地3天，但並沒有明確病史。

洪惠風表示，高血壓、膽固醇、血糖等數值是個人隱私，外人難以得知，也難判斷什麼原因導致藝人猝死，但若要預防不幸，建議民眾可從前述日常三高控制方式著手。

